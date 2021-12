A Fórmula 1 tem um novo campeão. Max Verstappen venceu o GP de Abu Dhabi e colocou seu nome na galeria mais desejada da categoria.

A equipe do Motorsport.com analisou o tamanho deste feito, após uma das disputas mais acirradas da história, com o heptacampeão Lewis Hamilton.

Além disso, será que a FIA, de Michael Masi, mancha a conquista do holandês? O que fazer para que a inconsistência nas decisões durante as corridas não se repita em 2022?

RETA FINAL: Hamilton vê vitória de Verstappen manipulada e Mercedes pode desistir de apelo

