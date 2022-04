Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari vive um grande momento na temporada 2022 da Fórmula 1, liderando o campeonato de construtores de maneira confortável. Com os pilotos, Charles Leclerc também tem boa vantagem após três corridas, com 34 pontos de vantagem sobre George Russell, da Mercedes, e 38 sobre seu companheiro de equipe, Carlos Sainz. E é a diferença entre os dois ferraristas o principal assunto do podcast Motorsport.com.

Será que, neste momento, mesmo após apenas três de 23 etapas, já podemos destacar o monegasco como o nº 1 da Ferrari? Erick Gabriel e Guilherme Longo recebem o jornalista Gustavo Faldon, do ESPN.com.br, para debater a atual situação da escuderia italiana. No Momento Stock Car, quais outras cidades poderiam repetir o sucesso das corridas da maior categoria do automobilismo brasileiro em seus aeroportos?

