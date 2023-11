Neste fim de semana, a Fórmula 1 desembarca no Brasil para o GP de São Paulo, em Interlagos. Em 2022, deu 'zebra' com a vitória do britânico George Russell... Será que o holandês Max Verstappen quebrará a 'escrita mercedista' em nossas terras e a Red Bull voltará a vencer no País? Além de tudo isso, o Motorsport.com traz a repercussão do GP do México. A etapa do Velocitta da Stock Car também é um dos destaques do podcast.

Podcast #254 – O que esperar do GP de São Paulo, em Interlagos?

