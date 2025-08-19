Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Notícias do Motorsport.com
Fórmula 1

Podcast Motorsport.com entrevista bicampeão da F1 Emerson Fittipaldi e seu filho Emmo, que estará na F2 em 2026; assista

'Dupla' comenta diversos assuntos do mundo da F1, com destaque para os principais personagens, como Bortoleto, Hamilton e Verstappen, e também abordam F2, Indy e cia

Redação Motorsport.com
Editado:

Nesta semana, o Podcast Motorsport.com tem convidados de honra: Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial de Fórmula 1, e Emmo Fittipaldi Jr, filho da lenda brasileira e novato da Fórmula 2 em 2026. O apresentador da ESPN Felipe Motta, ex-repórter da F1 'in loco', também é convidado para entrevistar a dupla, junto aos jornalistas da Motorsport.tv Brasil no YouTube, Erick Gabriel (@erickjornalista) e Carlos Costa (@ocarlos_costa). Em pauta, F2 e os destaques da F1, como Gabriel Bortoleto, além da IndyCar.

In this article
Redação Motorsport.com Fórmula 1 FIA F2 Indy
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Montoya: "Unidade de potência da Red Bull para 2026 pode surpreender"

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1: Massa traz atualizações do processo de 2008 e 'abre o coração'

F1: Massa traz atualizações do processo de 2008 e 'abre o coração'

Fórmula 1
F1: Massa traz atualizações do processo de 2008 e 'abre o coração'
F1: Hamilton faz 'recomendações' para Ferrari sobre carro de 2026; entenda

F1: Hamilton faz 'recomendações' para Ferrari sobre carro de 2026; entenda

Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Hamilton faz 'recomendações' para Ferrari sobre carro de 2026; entenda
Felipe Massa revela quais corridas sonha disputar: "Quem sabe..."

Felipe Massa revela quais corridas sonha disputar: "Quem sabe..."

Fórmula 1
Felipe Massa revela quais corridas sonha disputar: "Quem sabe..."

Últimas notícias

Podcast Motorsport.com entrevista bicampeão da F1 Emerson Fittipaldi e seu filho Emmo, que estará na F2 em 2026; assista

Podcast Motorsport.com entrevista bicampeão da F1 Emerson Fittipaldi e seu filho Emmo, que estará na F2 em 2026; assista

F1 Fórmula 1
Podcast Motorsport.com entrevista bicampeão da F1 Emerson Fittipaldi e seu filho Emmo, que estará na F2 em 2026; assista
NASCAR já quer vender vagas da 23XI e Front Row no grid de 2026; saiba as novidades

NASCAR já quer vender vagas da 23XI e Front Row no grid de 2026; saiba as novidades

NAS NASCAR Cup
NASCAR já quer vender vagas da 23XI e Front Row no grid de 2026; saiba as novidades
MotoGP: Quartararo confirma teste em Misano com motor V4 da Yamaha

MotoGP: Quartararo confirma teste em Misano com motor V4 da Yamaha

MGP MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Quartararo confirma teste em Misano com motor V4 da Yamaha
F1 - Montoya: "Unidade de potência da Red Bull para 2026 pode surpreender"

F1 - Montoya: "Unidade de potência da Red Bull para 2026 pode surpreender"

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Montoya: "Unidade de potência da Red Bull para 2026 pode surpreender"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros