Nesta semana, o Podcast Motorsport.com tem convidados de honra: Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial de Fórmula 1, e Emmo Fittipaldi Jr, filho da lenda brasileira e novato da Fórmula 2 em 2026. O apresentador da ESPN Felipe Motta, ex-repórter da F1 'in loco', também é convidado para entrevistar a dupla, junto aos jornalistas da Motorsport.tv Brasil no YouTube, Erick Gabriel (@erickjornalista) e Carlos Costa (@ocarlos_costa). Em pauta, F2 e os destaques da F1, como Gabriel Bortoleto, além da IndyCar.

