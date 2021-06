O GP do Azerbaijão foi histórico e mais uma vez surpreendeu. Além de grandes acidentes, espeicalmente os de Lance Stroll e Max Verstappen, a corrida contou com um erro incomum de Lewis Hamilton na 'hora H' da corrida, ao passar reto na curva 1 na última relargada.

Carlos Costa, Felipe Motta recebem Rico Penteado, que explica o que aconteceu em Baku e debatem todos os acontecimentos desta verdadeira corrida maluca.

PODCAST: Quais os episódios fora da F1 que mais marcaram nossas vidas?

Your browser does not support the audio element.