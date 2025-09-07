PÓDIO AO VIVO: Acompanhe debate sobre GP da Itália de F1
Acompanhe nosso programa sobre a corrida em Monza
Últimas notícias
F1: Norris deixa engenheiro no vácuo após pedido de desculpas
F1 - Bortoleto avalia 8ª colocação no GP da Itália: "Bons pontos"
F1: Norris é vaiado no pódio após ganhar P2 em ordem de equipe
Bortoleto chega em 8º, Verstappen vence: Veja classificação do campeonato após GP da Itália de F1
