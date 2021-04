Na manhã deste domingo, foi realizado o GP da Emilia Romagna, segunda etapa da temporada 2021 da Fórmula 1. A corrida disputada no circuito italiano de Ímola foi repleta de incidentes e teve como destaque uma 'treta' entre o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, e o britânico George Russell, da Williams e vitória de Max Verstappen.

Além disso, 'trapalhada' de Lewis Hamilton e sua recuperação, além problemas para o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull. Com tudo isso e muito mais, o PÓDIO traz os destaques do GP em Ímola. O programa é apresentado por Carlos Costa e tem os seguintes comentaristas convidados: o piloto Felipe Fraga, o engenheiro Rico Penteado e o jornalista Felipe Motta.

