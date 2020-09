O GP da Rússia de Fórmula 1 foi marcado pela punição dupla de Lewis Hamilton, o que abriu margem para Valtteri Bottas e Max Verstappen lutarem pela vitória. O finlandês levou a melhor, com o holandês logo atrás. O hexacampeão completou o pódio.

Acompanhe o debate do Motorsport.com, com Ricardo Penteado, engenheiro de motor por quase 20 anos da Renault na F1, Felipe Motta, apresentador dos canais ESPN e Fox Sports, e André Negrão, piloto da LMP2 no WEC, vencedor em Le Mans nos anos de 2018 e 2019.

PODCAST: Qual é o limite de Max Verstappen na Red Bull?