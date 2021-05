Neste domingo, foi realizado o GP da Espanha de Fórmula 1, a quarta etapa da temporada 2021 da categoria máxima do automobilismo mundial. Por isso, o Pódio analisa tudo sobre a prova realizada no Circuito da Catalunha, com mais um capítulo do embate entre Lewis Hamilton e Max Verstappen.

O Pódio Motorsport.com é apresentado por Carlos Costa e hoje, tem a participação do engenheiro Rico Penteado, que chefiou o departamento de motores da Renault na F1 e do piloto Cacá Bueno, pentacampeão da Stock Car.

O ThePlayer.com, a maior comunidade de apostas esportivas do mundo, está lançando o Desafio F1, o fantasy game que promete agitar a internet e distribuir muitos prêmios.

Para participar, basta se inscrever no ThePlayer.com e entrar na página do Fantasy, clicando aqui. Os vencedores serão conhecidos durante o programa PÓDIO MOTORSPORT, transmitido ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST Motorsport.com debate polêmicas sobre limites de pista na F1 2021; ouça

Your browser does not support the audio element.