Na manhã deste domingo, foi realizado o GP da França de Fórmula 1. O destaque da corrida disputada em Paul Ricard foi a batalha estratégica entre o piloto Max Verstappen, holandês da Red Bull, e seu rival Lewis Hamilton, britânico da Mercedes.

O PÓDIO traz análises com o engenheiro Rico Penteado, ex-chefe de motores da Renault na F1, e Felipe Motta, apresentador dos canais ESPN/Fox Sports. A atração é apresentada por Carlos Costa.

Podcast #112 – TELEMETRIA: A volta da F1 a um circuito ‘normal’ com Rico Penteado

