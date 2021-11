A Fórmula 1 finalmente voltou ao Brasil e neste domingo aconteceu o GP de São Paulo, a 19ª etapa do campeonato de 2021. O certame pega fogo com a disputa pela liderança entre Max Verstappen e Lewis Hamilton e o PÓDIO chega com tudo para repercutir o que de melhor aconteceu em Interlagos.

O programa terá apresentação de Erick Gabriel, repórter do Motorsport.com, além das participações de Rico Penteado, engenheiro que esteve na F1 por quase duas décadas, o piloto da Stock Car Allam Khodair e Felipe Motta, apresentador dos canais ESPN.

F1 AO VIVO: HAMILTON BATE VERSTAPPEN APÓS LARGAR EM 10º E MERCEDES EXIBE FORÇA CONTRA RED BULL EM SP

Podcast #145 - TELEMETRIA: Rico Penteado analisa fim de semana em Interlagos

