PÓDIO: Programa debate tudo sobre corrida maluca da Hungria

Na manhã deste domingo, foi realizado o GP da Hungria de Fórmula 1, última corrida da temporada 2021 antes das férias de verão europeu da categoria máxima do automobilismo mundial. O evento em Hungaroring teve todos os ingredientes de uma prova 'maluca', com direito a erro estratégico da Mercedes. Jornalistas dos canais ESPN/Fox Sports, Thiago Alves (@thiagoalvescar) e Felipe Motta (@felipemottaoficiall) analisam.

O PÓDIO é apresentado por Carlos Costa (@ocarlos_costa) e Erick Gabriel (@erickjornalista), ambos repórteres do Motorsport.com.

