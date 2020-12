Neste domingo, foi realizado o GP de Abu Dhabi, última corrida da temporada 2020 da Fórmula 1. O vencedor foi Max Verstappen, que fechou o ano com grande atuação. O Pódio chega para debater os principais fatos da prova e também analisar os destaques do campeonato.

O Motorsport.com recebe Rico Penteado, que atuou como engenheiro da Renault na F1 por anos, e Felipe Motta, apresentador dos canais ESPN e Fox Sports.

Todas as notícias sobre o GP de Abu Dhabi de F1 você acompanha no Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos!

Assista o Pódio, que analisa o GP de Abu Dhabi:

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: 'Show' de Russell pode gerar problema para Mercedes?