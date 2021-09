Neste domingo o GP da Holanda reestreia na Fórmula 1, após 36 anos, com o piloto da casa, Max Verstappen, virando febre no país.

Confira toda a análise da equipe do Motorsport.com no programa PÓDIO, que conta com a presença do engenheiro brasileiro que esteve na F1 por quase duas décadas, Rico Penteado, além do jornalista Felipe Motta. A atração é apresentada por Erick Gabriel, repórter do Motorsport.com.

Podcast #129 - A aposentadoria de Raikkonen e tudo sobre o GP da Holanda

