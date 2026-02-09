Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

Polêmica da taxa de compressão é "politicagem típica da F1", afirma CEO da McLaren

Zak Brown descartou reclamações de rivais sobre unidades de potência da Mercedes as quais a equipe de Woking utiliza

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Zak Brown, McLaren

Zak Brown, CEO da McLaren, acredita que a polêmica em andamento envolvendo a Mercedes e a taxa de compressão de sua unidade de potência é "politicagem típica da Fórmula 1".

Leia também:

A taxa de compressão dos motores V6 a combustão, que mede o quanto a mistura de ar e combustível dentro de um cilindro pode ser comprimida, foi reduzida para 16:1 nesta geração de motores - em parte para ajudar a tornar a construção de motores mais acessível para novatos como a Audi.

Mas Audi, Honda e Ferrari acreditam que a Mercedes encontrou uma forma inteligente de cumprir a taxa de compressão de 16:1 em condições frias e estáticas, que é como a FIA mede, enquanto a expande em condições quentes e em funcionamento, ganhando uma vantagem significativa. A Mercedes afirma com convicção que suas unidades de potência são totalmente legais.

O CEO da McLaren, Brown, cuja equipe é uma das quatro que usam motores Mercedes ao lado da equipe oficial, Williams e Alpine, classificou as reclamações sobre a unidade da Mercedes como uma manobra política.

"É politicagem típica da F1. O motor foi projetado e está totalmente em conformidade com as regras," disse ele no lançamento do carro da McLaren para 2026, o MCL40. "É disso que o esporte se trata. Não é diferente de coisas como os difusores duplos que vimos no passado, que estavam em conformidade com as regras".

"Não acredito que haja uma vantagem significativa como a concorrência está representando, mas claro que o trabalho deles é transformar qualquer vantagem percebida em uma história. Mas a realidade é que o motor está completamente em conformidade [e] passou por todos os seus testes. E eu acho que a [Mercedes] HPP fez um bom trabalho".

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: McLaren

O assunto foi amplamente discutido pela FIA e pelo Comitê Consultivo de Unidades de Potência da F1, com algumas ideias sendo consideradas para conter a questão, incluindo testes após o motor ser aquecido, ou a FIA usar sensores adicionais para medir o fenômeno durante o funcionamento.

Qualquer mudança nos procedimentos de teste da FIA ou qualquer outro ajuste no motor teria que passar pelos processos normais de governança e obter uma supermaioria, o que significa o apoio de quatro entre cinco fabricantes, a FIA e o detentor dos direitos comerciais, a FOM. A Red Bull-Ford Powertrains, que inicialmente se acreditava beneficiar da mesma interpretação das regras, também teria que votar a favor dessa mudança.

A FIA está interessada em encerrar a controvérsia para que ela não se estenda para a temporada 2026. Mas as mudanças de curto prazo que as rivais da Mercedes estão pressionando antes da abertura da temporada em Melbourne, em março, ainda parecem improváveis, pois poderiam forçar a fabricante alemã a fazer alterações que talvez não sejam viáveis antes da estreia da temporada.

Apesar disso, Brown não acredita no alarmismo de que as equipes que utilizam motor da Mercedes acabarão não podendo correr na Austrália.

"Não consigo imaginar que as equipes Mercedes não estejam no grid na Austrália," disse ele. "Não temos acesso a essas conversas, então eu nem saberia, do ponto de vista da unidade de potência, o que seria necessário para mudar os regulamentos. Mas teremos todas as equipes Mercedes no grid na Austrália, disso tenho certeza", concluiu.

