Fórmula 1 GP da Itália

Polícia prende homem que dirigia 'Ferrari de corrida' na República Tcheca

Motorista estava sendo procurado há alguns anos e novo vídeo foi divulgado neste fim de semana

Redação Motorsport.com
Publicado:
WhatsApp Image 2025-09-08 at 14.59.01

Foi preso neste fim de semana o motorista misterioso que, nos últimos seis anos, tem sido visto dirigindo uma 'Ferrari de corrida' na República Tcheca. O homem foi localizado a aproximadamente 60km de Praga, capital do país, na Vila de Buk, em casa. 

Ele foi preso depois de novos vídeos do carro na estrada serem publicados no último final de semana. A cena foi vista na rodovia D4 e testemunhas avisaram a polícia quando o carro parou em um posto de gasolina. As autoridades mobilizaram viaturas e um helicóptero para deter o suspeito. 

Apesar da semelhança, de acordo com o portal auto.cz, o monoposto não é um carro de F1, mas um Dallara GP2 de 2008, veículo feito para a GP2 Series, atual F2. O carro não pode circular em vias públicas pois não possui itens de segurança obrigatórios como placa, faróis e setas.  

O motorista foi preso no domingo (07), vestindo um macacão vermelho e capacete. Segundo a mídia tcheca, o homem argumentou com as autoridades e se recusou a sair do veículo, alegando invasão de propriedade. Por meio de comunicado no X, a polícia disse que o motorista foi identificado. 

"Graças às informações dos motoristas, paramos um piloto de Fórmula 1 em alta velocidade na rodovia D4, na vila de Buk, esta manhã. A polícia identificou o motorista como um homem de 51 anos e o levou posteriormente à delegacia distrital para interrogatório. #policiestc", diz o tweet. 

 

Redação Motorsport.com Fórmula 1
