Na Fórmula 1, a bandeira quadriculada em preto e branco marca o fim de uma corrida e o piloto que for o primeiro a passar por ela é o vencedor. Mas o que significa quando, como visto algumas vezes ao longo da temporada de 2025, duas bandeiras quadriculadas são agitadas na conclusão de um GP?

Os espectadores atentos dos finais das corridas de F1 deste ano podem ter notado que, em alguns locais, havia de fato duas bandeiras quadriculadas. Em Suzuka por exemplo, mas também em Miami e em Barcelona, isso aconteceu para marcar o final da corrida. Entretanto, apenas uma delas é a bandeira oficial.

"A primeira bandeira agitada é sempre a bandeira quadriculada oficial, marcada com o logotipo da FIA, que sinaliza o fim da corrida", explicou um porta-voz da FIA, órgão regulador do automobilismo.

A segunda bandeira, agitada na parede dos boxes, não tem função regulatória. É puramente um golpe de marketing da F1, encenado de forma proeminente para as câmeras. No GP da Espanha em Barcelona, por exemplo, o jogador de futebol Robert Lewandowski teve a honra de agitá-la.

"O conceito é semelhante aos pontapés iniciais cerimoniais em outros esportes, como o futebol, em que os convidados participam de um início simbólico do jogo", acrescentou o porta-voz da FIA.

Jack Whitehall agita a bandeira quadriculada Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Então, do que se trata exatamente essa segunda bandeira quadriculada? "Ela apresenta os nomes dos fãs, permitindo que eles façam parte da história comprando um quadrado da bandeira", disse o representante da FIA.

Mas ela não é barata. A F1 Authentics vende os painéis individuais da bandeira por vários preços. A variedade é grande: colocar o nome na bandeira do GP da Hungria custa 241,95 euros (R$1.548,60), enquanto um lugar na bandeira de Las Vegas sai por 665,95 euros (R$4.262,41).

Pelo menos, há mais do que apenas ter o nome na bandeira. Após a corrida, os torcedores recebem uma lembrança emoldurada que inclui uma foto da bandeira sendo agitada na frente do carro vencedor, juntamente com o painel recortado da bandeira original - que leva seu nome - bem como um certificado de autenticidade.

Portanto, sim, é uma bandeira quadriculada de verdade. Só que não é a bandeira quadriculada que encerra oficialmente uma corrida de F1.

MOLINA SINCERÃO sobre PUNIÇÕES a MAX, Leclerc e Russell! 'HAMILTON x Ferrari', DRUGOVICH e BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!