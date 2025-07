A saída repentina de Christian Horner da Red Bull, na semana passada, causou um choque na Fórmula 1, mas não muda a realidade de curto prazo da equipe, que parece estar prestes a atingir seu pior resultado na tabela de construtores desde 2015.

Seja qual for o gatilho final para a remoção de Horner, como parte de uma combinação de fatores, o que tem sido impossível de ignorar é a rápida queda da Red Bull desde sua campanha recorde de 2023.

Os períodos de domínio vêm e vão, mas na maioria das vezes coincidem com mudanças de regulamento. O reinado anterior dos taurinos terminou quando a F1 mudou para os motores híbridos em 2014, com a Mercedes assumindo o topo até a mudança de regulamento de 2022 para carros de efeito solo.

Mas a mais recente queda da equipe austríaca ocorreu tão repentinamente, sob regulamentos estáveis, que é mais difícil de digerir. Na metade da campanha de 2025, ela caiu para a quarta posição na classificação, com 172 pontos, ficando atrás da Mercedes, terceira colocada, por 38 pontos e da Ferrari, por 50. A líder dominante McLaren está a um mundo de distância, com 460 pontos.

Ano Posição final da Red Bull *2025 *4º 2024 3º 2023 1º 2022 1º 2021 2º 2020 2º 2019 3º 2018 3º 2017 3º 2016 2º 2015 4º

*Temporada ainda em andamento

Isso significa que a Red Bull está a caminho de seu pior resultado no campeonato de construtores desde que terminou em quarto lugar em 2015, durante seu período de baixa com Daniel Ricciardo, Daniil Kvyat e motores Renault. Então, quais são suas chances de evitar essa estatística indesejada?

Perspectiva de curto prazo

Entre um desastre em Barcelona, um abandono na primeira volta na Áustria e uma corrida difícil com pista molhada em Silverstone, os resultados de curto prazo de Verstappen foram muito piores do que o desempenho dele e de seu RB21 justificavam.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Verstappen terminou em 10º na Espanha depois de uma penalidade causada por ações dele, abandonou por ter sido atingido por Andrea Kimi Antonelli no Red Bull Ring e teve dificuldades para terminar acima de quinto na chuva britânica, depois que uma configuração de baixo downforce saiu pela culatra de forma espetacular. Isso fez com que o atual campeão fosse superado por Nico Hulkenberg na Sauber nas últimas quatro corridas.

A pole de Verstappen no tempo seco em Silverstone sugere que a anomalia estatística desaparecerá em breve e que ele estará pelo menos na briga pelo pódio novamente na Bélgica na próxima semana. Apurou-se que a Red Bull levará mais atualizações para Spa-Francorchamps, o que não mudará o mundo, mas deverá acrescentar desempenho puro ao RB21.

Os problemas da equipe de Milton Keynes com o equilíbrio do carro e o desgaste excessivo dos pneus continuam, especialmente em circuitos com curvas longas e de alta downforce, o que não é um bom presságio para a Hungria em agosto.

Mas, em condições mais quentes, Verstappen deve ter todas as chances de terminar à frente dos carros da Mercedes, que continuam tendo dificuldades com o calor.

O fator do segundo assento

Embora Verstappen esteja extraindo o máximo de seu equipamento, o verdadeiro problema para a Red Bull continua sendo o mesmo que prejudicou as ambições de seus construtores na última temporada.

Em comparação com os 165 pontos do holandês, que o mantiveram em terceiro lugar, atrás apenas da dupla da dominante McLaren, Yuki Tsunoda marcou apenas sete pontos para a Red Bull até agora e parece cada vez mais sem confiança e sem soluções possíveis.

A equipe taurina aceitou que trocar de piloto mais uma vez prejudicará ainda mais suas chances, em vez de aumentá-las. Sob o comando do novo chefe de equipe Laurent Mekies, Tsunoda tem um novo chefe que testemunhou em primeira mão o que o piloto japonês pode fazer na equipe irmã Racing Bulls, e há muito tempo defendia sua promoção, enquanto Horner estava mais relutante até que sua última aposta em Liam Lawson não deu certo.

Mas se a Red Bull quiser realmente enfrentar a Mercedes e a Ferrari, Verstappen precisará de ajuda - e precisará dela em breve. Segundo o consultor Helmut Marko, que normalmente não é propenso a encobrir desempenhos fracos de pilotos, Tsunoda tem feito algum progresso nos bastidores, e o austríaco diz que tem "esperança" de que isso se traduza em resultados em breve.

Yuki Tsunoda, equipe Red Bull Racing Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Yuki teve dificuldades em alguns finais de semana de GP, mas já vimos uma tendência de alta na Inglaterra: a diferença para Max foi menor do que antes na maioria das sessões de treinos livres, e ele conseguiu largar do décimo primeiro lugar no grid na Inglaterra", disse Helmut Marko em sua coluna na revista Speedweek.

"Tivemos conversas intensas com Yuki; ele também trabalha com psicólogos esportivos. Infelizmente, assim como Max, ele não teve chance na corrida com essa asa. Mas estamos notando uma melhora no desempenho e estamos otimistas de que isso logo se refletirá nos pontos".

Verstappen: "Não podemos competir em todas as pistas"

Marko afirmou que a luta individual de Verstappen pelo título ainda não acabou. "Estamos longe de descartar o título", acrescentou. "Ainda temos 12 GPs e quatro sprints pela frente, o que equivale a 300 pontos no campeonato mundial com os GPs e 32 com as corridas sprint".

"Nesse cenário, e também devido a outras melhorias para a Bélgica, que devem nos aproximar da McLaren, certamente não vemos a luta pelo campeonato mundial como encerrada".

É certamente uma ruptura com o que o próprio Verstappen disse, que sentiu que, embora o novo assoalho da Red Bull tenha ajudado, ele ainda está muito longe de estar em posição de desafiar Lando Norris e Oscar Piastri na maioria das condições.

E mesmo a especificação mais recente do assoalho não impediu que a Red Bull sofresse com a saída dianteira incapacitante, que aparentemente só poderia ser eliminada por uma escolha arriscada de uma asa traseira com menor downforce.

"Na nossa equipe, sempre há algumas pessoas que acham que tudo é possível. Mas não é bem assim que as coisas funcionam, é claro", disse Verstappen. "Acho que isso ficou bem claro até agora, que não podemos competir em todas as pistas".

"Silverstone nos atende razoavelmente bem com todas aquelas curvas de alta velocidade, mas não há muitas pistas como Silverstone no calendário. Portanto, se analisarmos a média de todas as pistas, acho que ainda nos falta um pouco".

"As corridas têm tudo a ver com o gerenciamento dos pneus e isso tem sido um problema para nós no ano passado. Simplesmente não somos tão bons nisso em comparação com a McLaren. E isso é mais difícil de resolver. As atualizações funcionam, com certeza, mas não são suficientes. Nós sabemos disso. Estamos nos esforçando ao máximo, eu e toda a equipe, para tentarmos ser mais competitivos", concluiu.

