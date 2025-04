A melhor visualização de quão diferente a vida de Valtteri Bottas na Fórmula 1 veio à tona na pré-temporada de 2025 no Bahrein, quando o Motorsport.com o encontrou, com uma pistola de ar na mão, no box da Mercedes.

Mas o finlandês não estava começando uma nova função como mecânico da equipe alemã. Como piloto de testes e reserva da Mercedes em 2025, filmar esquetes para mídias sociais faz parte dos requisitos. E isso é algo que vem naturalmente para Bottas.

Pense em como seu estilo descontraído lhe rendeu uma legião de fãs em seu segundo lar, a Austrália. Ou como, atualmente, ele está sempre postando sobre suas aventuras no ciclismo e experiências gastronômicas para quase cinco milhões de seguidores no Instagram.

É ao fazer esses trabalhos para a Mercedes que Bottas ganha uma vantagem importante na corrida para retornar à F1 em 2026 - uma história que raramente termina em sucesso para os pilotos.

"É diferente, é claro - meu consumo de café aumentou!" Bottas conta ao Motorsport.com sobre seu retorno à vida de piloto reserva, pela primeira vez desde que ocupou essa posição na Williams, em 2012.

"Há um pouco mais de tempo para ficar por perto e conversar com as pessoas. [É menos estressante, com certeza. Menos mídia do que como piloto de corrida, mas mais eventos com patrocinadores e parceiros. Um dos meus trabalhos é fazer os eventos, especialmente os noturnos, nos quais normalmente não se quer colocar os pilotos. Assim, eles podem colocar o terceiro piloto lá."

"Mas ainda estou envolvido em todas as reuniões [de engenharia]. Continuo acompanhando todas as sessões pelo rádio e pela TV, para me manter atualizado, caso eu tenha que participar. E também, em geral, se eu tiver alguma ideia, dúvida ou até mesmo a opinião de um piloto sobre determinadas coisas, eu falo."

Valtteri Bottas, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Na abertura da temporada na Austrália - quando Bottas estava "acompanhando meu primeiro GP na garagem nos últimos 12 anos" - isso incluiu sugerir que Andrea Kimi Antonelli precisaria sair da linha com mais regularidade para resfriar seus intermediários e indicar o ponto de troca para voltar a usar pneus slick quando a chuva voltou mais tarde em Melbourne.

"É uma mudança muito grande, da Sauber para a Mercedes", explicou Bottas durante o GP da China.

"Apenas a qualidade da engenharia e a quantidade de pessoas talentosas em uma equipe. Ainda há uma grande diferença porque é uma equipe maior. Talvez tudo funcione um pouco melhor por causa da maior capacidade e dos recursos, algo que aprendi definitivamente quando vim para a Mercedes pela primeira vez. Mas, fora isso, não há grandes surpresas [em estar de volta]. Tudo está praticamente como eu esperava. Na verdade, a Austrália foi melhor do que eu pensava. Foi bom, mas definitivamente me fez sentir falta das corridas."

"Quando assinamos com a Mercedes [pouco antes do Natal, após o término da temporada de 2024], que na verdade foi bem rápido após a notícia da Sauber, tive tempo de me preparar para esse tipo de papel diferente."

"Então, sim, tem sido bom, mas é óbvio que tive de aceitar novamente que, 'ok, provavelmente não haverá nenhuma corrida' [este ano para mim]. É claro que nunca se sabe, mas estou muito grato ao Toto [Wolff, chefe da equipe Mercedes] por ter me dado essa oportunidade novamente, de fazer parte de uma grande equipe, uma grande marca e acho que ele está em um bom papel."

"E, para mim, é importante estar presente, para me manter atualizado com o que está acontecendo neste esporte com uma boa equipe, para poder fazer alguns testes. Porque quero estar de volta ao grid. E se eu simplesmente desaparecesse em algum lugar - as pessoas tendem a esquecer seu nome."

Valtteri Bottas, Mercedes Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

E esse é o ponto principal de Bottas ao retornar à Mercedes, longe das corridas e aparecendo nas mídias sociais. Ao permanecer como uma presença constante no paddock, ele aumenta suas chances de voltar ao grid em 2026.

É improvável que isso aconteça com a Mercedes, que investiu muito em George Russell e Antonelli (embora ambos estejam oficialmente sem contrato para além de 2026) como sua atual dupla. E se Wolff decidir voltar a tentar atrair Verstappen para fora da Red Bull, isso reduzirá ainda mais as chances de Bottas, que já são pequenas.

Mas o grid de 2026 está se expandindo com a entrada da Cadillac e seria lógico esperar que a equipe recém-chegada desejasse combinar um novato americano ou um talento da Indy com um piloto experiente da F1.

O currículo de Bottas se encaixa perfeitamente nesse molde, assim como o do ex-piloto da Red Bull, Sergio Pérez, que foi elogiado pelo diretor da Cadillac, Mario Andretti, nos últimos dias. E há uma lição para cada um deles na difícil tarefa de retornar à F1 - do piloto que, em parte, tirou Bottas da Sauber para 2025.

Em 2022, Nico Hulkenberg usou sua posição como substituto de luxo da Aston Martin e comentarista ocasional de TV para mostrar a figuras importantes do paddock que ele ainda estava apto a competir. Especificamente, o piloto alemão "deu um golpe" no ex-chefe da equipe Haas, Guenther Steiner, para que ele fosse considerado para uma vaga na corrida para 2023 da equipe americana.

Quando as coisas se tornaram ainda mais difíceis para Mick Schumacher com o desenrolar de 2022, foi a enorme experiência de Hulkenberg na categoria que a Haas queria. Ele então aproveitou isso para se tornar um futuro piloto de fábrica da Audi, com uma série de bons desempenhos em 2023 e no ano passado.

Nico Hulkenberg, Kick Sauber Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Falamos sobre isso com Bottas, que concorda que permanecer ativo no paddock "pode fazer a diferença" na busca por um novo carro de corrida.

"Se você é um piloto que está por perto ou se é um piloto que desaparece completamente, acho que estar aqui e falar com as pessoas tem seus pontos positivos", acrescenta o finlandês.

"Mas eu faço isso mais por mim mesmo. Quero me manter atualizado sobre o que está acontecendo com o esporte. É ótimo estar com uma grande equipe, ver como eles operam, que tipo de ganhos estão obtendo e por quê. O que também pode me ajudar, provavelmente, no futuro."

"Além disso, como reserva, você tem que estar aqui porque, se for chamado, você quer estar pronto."

E Bottas considera a Cadillac como a melhor chance de conquistar aquele raro retorno à F1?

"Esta temporada vai mostrar", ele responde. "Obviamente, temos muitos pilotos novatos e, nesse esporte, nunca se sabe. Algo pode desencadear novamente algumas mudanças em diferentes equipes e pilotos.

"Mas, com certeza, para mim, é uma opção muito interessante. Não seria um caminho fácil, mas se houver um plano claro de como chegar lá, então poderia ser um projeto realmente interessante, que eu acho que a experiência pode ajudar. Então, vamos esperar para ver.

"Conheço bem [o diretor da equipe Cadillac] Graeme Lowdon. Mas não acho que ele esteja tomando todas as decisões. No final, eles têm uma grande empresa apoiando o projeto. Eles têm um conselho e todas essas coisas, que tomam decisões ou pelo menos as influenciam, já que esse esporte ainda é um negócio e há política envolvida."

"Mas, sim, pelo menos ele me viu pilotando ao lado de Zhou [Guanyu, na Sauber com Bottas de 2022 a 24, com Lowdon, o empresário do piloto chinês] e sabe do que sou capaz. Conhece meu passado e minha experiência."

Sergio Perez, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Quando apontamos para Bottas que Pérez está adotando a abordagem oposta de se manter afastado do paddock, ele apenas insiste que sua maneira "não me prejudica - vamos colocar dessa forma".

Por fim, há a questão de como Wolff se encaixa na história do retorno de Bottas. Ele está intrinsecamente ligado à história da carreira do piloto de 35 anos, gerenciando-o por uma década até ele assinar contrato para correr pela Mercedes em 2017 e chefiando todas suas vitórias na F1.

"Ele me disse que adoraria me ver correndo ainda", conclui Bottas. "E acho que ele concordou comigo quando eu disse que ainda sinto que não terminei com o esporte. Ainda não é a hora certa. Então, acho que ele ficaria feliz em me ver em um assento de corrida. E, é claro, se não for aqui, ele não vai ficar no caminho."

