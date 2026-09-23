Por que F1 demora para confirmar futuro dos GPs do Catar e Abu Dhabi?

O mês de setembro já está entrando em sua última semana, e o mundo da Fórmula 1 segue aguardando uma decisão sobre aqueles que, em teoria, devem ser as últimas corridas da temporada 2026: os GPs do Catar e de Abu Dhabi.

Devido ao conflito ainda em andamento no Oriente Médio, muitos presumem que o cancelamento dessas duas provas seja não somente provável, mas inevitável.

A FOM (Formula One Management) vem elaborando planos de contingência mas, publicamente, segue afirmando que as provas estão mantidas. O paddock segue o mesmo caminho, com a maioria dos hotéis nos arredores de Ímola, palco da final em um eventual cancelamento, já lotados.

Apesar da suposição de que os GPs serão inevitavelmente cancelados, os promotores dessas corridas continuam aparentemente determinados a realizá-las conforme planejado.

Abu Dhabi chegou ao ponto de anunciar apresentações musicais, incluindo Zara Larsson, The Script, Imagine Dragons e Lewis Capaldi. Porém, vale ressaltar que Zara já cancelou sua apresentação.

A indefinição faz parte de uma disputa sobre quem arcaria com os custos caso essas corridas fossem canceladas. De modo geral, quando os promotores cancelam GPs, são eles que acabam arcando com os prejuízos, já que seus contratos os obrigam a pagar a taxa de realização de qualquer maneira. Se a F1 cancelar, ele perde essas taxas.

As taxas de licenciamento para o Catar e Abu Dhabi são amplamente divulgadas como sendo de 55 milhões e 40 milhões de dólares (R$283 milhões e R$206 milhões) por ano, respectivamente. Esses valores são altamente especulativos, porém, significativos.

Os contratos variam entre os promotores, especialmente nas corridas que contam com apoios governamentais, em vez de entidades comerciais. Mas quando eventos são cancelados e há perda financeira, sempre haverá uma disputa sobre a responsabilidade — especialmente quando os cancelamentos são impostos por circunstâncias externas.

As repercussões financeiras vão muito além das taxas de licenciamento, já que os valores comerciais das áreas de hospitalidade, dos patrocínios de pista e outros acordos são muito altos.

É por isso que o Bahrein está realizando sua corrida na Malásia, na prática alugando o circuito para que tanto o país quanto a F1 possam cumprir suas obrigações contratuais.

A F1 vai para a Malásia para o GP do Bahrein deste ano Foto: Peter J Fox / Getty Images

“Tomaremos a decisão no momento certo”, disse o CEO da F1, Stefano Domenicali, no final de julho. “Isso não vai ocorrer antes de meados de setembro. Para nós, hoje, as corridas no Catar e em Abu Dhabi estão confirmadas".



“Aliás, os ingressos já estão esgotados. Isso é um sinal incrível de como o esporte é muito maior do que o problema que nosso mundo está enfrentando. Mas, é claro, se a situação não estiver mais clara do jeito que acreditamos que deveria estar antes de meados de setembro, tomaremos a decisão".

Além de demonstrar uma perspectiva um tanto insensível quanto à importância da F1 em relação à geopolítica, essa declaração também confundiu as expectativas sobre quando a decisão seria tomada: antes ou depois de meados de setembro? De qualquer forma, essa data já passou.

Domenicali também confirmou que, caso as duas últimas etapas fossem canceladas, a temporada não terminaria com uma rodada dupla em Las Vegas. Apesar de algumas fontes ainda afirmarem que tal evento é provável, isso não é verdade.

A F1 já precisa agir com cautela em relação às outras partes interessadas de Las Vegas, e entende-se que a realização de eventos consecutivos lá definitivamente não seria bem-vinda pela comunidade empresarial local. Uma rodada dupla também coincidiria com o feriado de Ação de Graças.

A exigência de encontrar um local para a etapa final, caso os GPs do Catar e de Abu Dhabi não aconteçam, também é contratual. Da forma como as coisas estão, se essas etapas desaparecessem do calendário, a F1 ficaria com 21 etapas. Embora isso permitisse cumprir a maioria de seus contratos de transmissão, sabe-se que pelo menos um deles estipula 22 etapas.

Ímola era vista como uma aposta certa para a final da temporada, mas, durante o fim de semana do GP da Itália, soube-se que a F1 enfrentou forte resistência do Catar e de Abu Dhabi em relação ao cancelamento de suas etapas. Segundo apurado, a posição deles é de que tudo continua como de costume, já que não são alvo do Irã há vários meses.

Imola havia sido escolhida para sediar uma final de temporada improvisada Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Dias difíceis, portanto, estão por vir para a FOM, já que ela precisará tomar uma decisão em breve por motivos logísticos. Em sua busca para atingir neutralizar as emissões de carbono até 2030, a F1 agora transporta uma grande quantidade de equipamentos por via marítima. Isso, naturalmente, significa prazos de entrega mais longos.

Além dos prazos envolvidos na infraestrutura de transporte marítimo para a região do Golfo, há uma questão particularmente complexa: os navios precisam passar pelo Estreito de Ormuz, um ponto de tensão no conflito que abre e fecha dependendo do estado das hostilidades entre o Irã e os EUA.

Caso as etapas finais permaneçam conforme programadas atualmente, mais cargas teriam que ser transportadas por via aérea, aumentando tanto os custos quanto as emissões.

E enquanto esse jogo de risco se desenrola entre a F1 e os promotores do Oriente Médio, as equipes também têm dúvidas a esclarecer. Caso os ministérios das Relações Exteriores de seus respectivos governos desaconselhem viagens ao Oriente Médio, elas não estarão cobertas pelo seguro.

Mas, no momento, a orientação do governo britânico é: “Todos os cidadãos britânicos que se encontram atualmente no Oriente Médio devem estar preparados para possíveis cancelamentos de voos, fechamentos periódicos do espaço aéreo e possíveis interrupções nas viagens.”

O Departamento de Estado dos EUA afirma que os visitantes em potencial à região devem “reconsiderar”. Nenhuma dessas orientações equivale a um aviso para não viajar.

Assim, entende-se que o risco de cancelamento dessas duas últimas rodadas está diminuindo.

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