Rafa Câmara continuará com a Haas para as duas últimas corridas da Fórmula 1 em 2026 e precisará desistir da disputa pelo título da Fórmula 2. A decisão não foi fácil, mas faz sentido pensando a longo prazo, como explicamos nesta matéria.

Câmara lidera o campeonato da F2 com 207 pontos, enquanto Nikola Tsolov, com 200, ocupa a segunda posição. O desempenho do brasileiro ao longo da temporada, aliado ao apoio da Ferrari, garantiu ao piloto oportunidades de mostrar seu potencial à Haas em testes privados.

O talento e a velocidade de Rafa convenceram a equipe norte-americana de que ele reúne as qualidades necessárias para assumir uma vaga na F1. Com isso, Câmara foi anunciado como piloto titular da Haas para 2027, no lugar de Esteban Ocon.

Tudo já estava assinado e acordado para a próxima temporada, até que a relação entre Ayao Komatsu, chefe da Haas, e Ocon se tornou insustentável, levando a equipe a tomar a decisão de retirar o francês do cockpit ainda durante o GP da Cidade do México.

Naquele fim de semana, Ryo Hirakawa, que já estava no México e havia participado do TL1 no lugar de Esteban, assumiu o volante. Já no GP de São Paulo, a Haas confiou o VF-26 ao brasileiro, mesmo sem que ele tivesse pilotado o complexo e exigente monoposto de 2026.

Rafael Câmara, Haas F1 Team Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

A etapa em Interlagos não foi fácil para Rafa, que enfrentou uma série de desafios logo em sua estreia. O piloto nunca havia corrido no Autódromo José Carlos Pace e toda a sua preparação antes do TL1 foi realizada no simulador, com apenas alguns dias de antecedência.

A classificação foi disputada sob chuva, enquanto a largada foi complicada pelo desconhecimento dos procedimentos, como o próprio piloto confirmou. Para completar, os momentos finais da corrida foram marcados por uma fina garoa.

O brasileiro largou da 13ª posição, mas terminou em 20º diante das dificuldades enfrentadas. Apesar do resultado, Câmara extraiu lições importantes do fim de semana e, principalmente, acumulou quilometragem com um carro que até então desconhecia.

E é justamente esse o principal ponto para Rafa: acumular quilometragem.

Apesar de integrar a Academia de Pilotos da Ferrari, o brasileiro ainda não havia tido a oportunidade de pilotar um carro da atual geração da F1. Além da ampla mudança de regulamento técnico em 2026, o planejamento da equipe de Maranello já previa a participação de Dino Beganovic nos treinos livres destinados a novatos.

Os testes privados com carros de temporadas anteriores, conhecidos como TPC, também não permitiriam que Câmara tivesse contato com os monopostos do atual regulamento.

Dessa forma, sem a oportunidade oferecida pela Haas, o brasileiro chegaria a 2027 sem qualquer experiência prática com a nova geração de carros da F1. Sua adaptação ficaria restrita às poucas horas de testes de pós e pré-temporada disponíveis antes da primeira corrida do próximo campeonato.

Mas uma corrida não é o suficiente para entender todas as dificuldades desses monopostos e, assim, Câmara também foi confirmado para o GP de Las Vegas.

Haas confirma Rafael Câmara também para o Catar e Abu Dhabi Foto de: LAT Images

Em Las Vegas, em mais um circuito no qual nunca havia competido, Câmara se classificou em 17º e terminou a corrida em 16º, desta vez na mesma volta dos demais competidores. O brasileiro ainda conseguiu se recuperar após ser atingido por Sergio Pérez nas primeiras voltas da prova.

Depois de surpreender novamente a Haas, o piloto foi confirmado nas duas etapas que encerram o calendário da F1 em 2026: Catar e Abu Dhabi.

Isso significa que Câmara precisou abrir mão da disputa pelo título da F2, uma vez que o Regulamento Esportivo da categoria não permite que um piloto participe das duas competições no mesmo fim de semana. Mas essa decisão faz sentido?

Sim. Como destacamos ao longo do texto, Câmara teve poucas oportunidades de pilotar carros de Fórmula 1 ao longo da carreira. O brasileiro nunca havia participado de um treino livre ou realizado testes privados antes de seu nome começar a ser cogitado para uma vaga na Haas.

A Ferrari chegou a proporcionar alguns quilômetros de testes ao brasileiro antes de sua primeira atividade com a equipe norte-americana. No entanto, os dois monopostos utilizados pertencem a gerações anteriores e não reproduzem boa parte dos desafios impostos pelos carros de 2026.

Neste momento, retornar à F2 representaria uma oportunidade de acrescentar mais um título ao currículo, mas sem qualquer garantia de conquista, uma vez que ainda restam dois fins de semana de competição.

O título da F2 é um importante argumento para pilotos que ainda buscam uma vaga na elite do automobilismo e precisam demonstrar seu potencial às equipes, como aconteceu, por exemplo, com Gabriel Bortoleto.

A situação de Câmara, porém, é diferente. Com uma vaga garantida na F1 em 2027, sua prioridade é acumular quilometragem e acelerar o processo de adaptação à categoria.

Ter a oportunidade de fazer isso em uma reta final de temporada na qual a Haas não tem grandes expectativas de resultados é ainda mais positivo para o brasileiro, que pode aproveitar as etapas restantes para desenvolver sua familiaridade com o carro sem a mesma pressão por desempenho que encontrará no próximo ano.

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