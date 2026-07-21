Por que futuro de Alonso depende mais da F1 do que da Aston Martin?

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Bicampeão pode ter conquistado apenas um ponto em 2026, mas um carro mais rápido não será suficiente para convencê-lo a permanecer na F1 no ano que vem

Rachit Thukral Filip Cleeren
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso afirmou que seu futuro na Fórmula 1 não dependerá do desempenho da Aston Martin no restante de 2026, mas sim de se ele consegue se divertir pilotando os atuais carros.

O editor recomenda:

O futuro do espanhol tornou-se um dos principais assuntos dos últimos meses, já que seu contrato com a equipe de Silverstone vence no final do ano.

A Aston aposta em uma grande atualização no GP da Hungria para convencê-lo a permanecer na equipe, após um início desastroso no novo ciclo regulamentar com um pacote de carro pesado e pouco confiável.

Alonso já havia deixado claro em Barcelona que o carro atualizado não seria um fator decisivo em seus planos, insistindo que os dois assuntos não estavam relacionados.

Em Spa, o bicampeão mundial reforçou esses comentários, revelando que sua decisão dependeria, na verdade, da capacidade da F1 de tornar os carros atuais mais agradáveis de pilotar, já que ele avalia a possibilidade de continuar competindo após completar 45 anos de idade. 

Questionado sobre o quão crucial seria o 'carro B' da Aston para seu futuro na F1, Alonso respondeu: “Não [será], porque minha decisão não tem a ver com o desempenho deste ano".

“Este ano começamos com o pé esquerdo e não posso basear minha decisão para o ano que vem em um desempenho que não é realista. Acho que esse não é o verdadeiro potencial da equipe. Acho que é muito maior do que vemos". 

“Acho que minha decisão para o ano que vem tem mais a ver com as regras. Pilotar esses carros em lugares como Spa hoje ou em Silverstone na última corrida não é o que eu sonho para o meu futuro. Então, vamos ver".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Alonso admitiu que esperava que a Aston começasse com o pé direito em 2026, já que o proprietário Lawrence Stroll havia investido pesadamente para aproveitar o novo ciclo de regras.

Além de construir uma fábrica maior no “vale do automobilismo” do Reino Unido, a Aston contratou o 'mago do design' Adrian Newey para liderar o departamento técnico e garantiu a Honda como sua parceira oficial de motores.

Depois que ficou claro que o AMR26 estava bem abaixo do ritmo, a equipe decidiu abrir mão de pequenas atualizações para se concentrar no que poderia ser descrito essencialmente como um 'carro B'.

Alonso disse estar “decepcionado” com o fraco início de temporada da Aston, mas espera que o fim de semana na Hungria possa marcar um ponto de virada para a equipe.

“Difícil. Tínhamos grandes esperanças em relação a este conjunto de regulamentos, à chegada de Adrian à equipe, à Honda e coisas do tipo”, disse ele. “Portanto, as expectativas eram muito altas e não conseguimos atendê-las".

“Não foi difícil; foi apenas decepcionante ver o carro [nos testes] em Barcelona na sexta-feira. Mas, ao mesmo tempo, todos na equipe encararam isso como um desafio e querem fazer com que dê certo". 

“Eles voltam e, com sorte, Budapeste será o primeiro passo para esse desempenho; para voltarmos e, com sorte, seguirmos na direção certa na equipe".

Ogura 'ACIMA' de Martín? MÁRQUEZ, Diogo BRILHANDO e mais: os DESTAQUES da 1ª metade da MOTOGP 2026

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