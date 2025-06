Por que o retorno da África do Sul à F1 ainda parece improvável

Na semana passada, o circuito de Kyalami, na África do Sul, anunciou que seus planos de atualização para o Grau 1 da FIA, necessário para sediar um GP de Fórmula 1, haviam sido aprovados pela Federação. O anúncio foi saudado como um "momento decisivo" e um grande passo para o retorno da F1 ao país - e, com ele, ao continente africano - pela primeira vez desde 1993.

A aprovação dá ao local um prazo de três anos para realizar as obras necessárias para obter o cobiçado status de Grau 1, incluindo áreas de escape ajustadas, barreiras e cercas e novas zebras, alguns dos quais só serão concluídos se Kyalami voltar a sediar uma corrida de F1. É importante ressaltar que as alterações não incluem nenhuma revisão do traçado de 4,5 km em si.

Mas, analisando mais de perto, parece que o ímpeto por trás da África do Sul ainda não está ganhando força e qualquer corrida em potencial está a pelo menos vários anos de distância - se é que os planos podem realmente sair do papel.

Durante anos, os políticos sul-africanos expressaram o desejo de ver a F1 retornar, mas não houve um processo adequado para isso, além de desejar a sua existência. Agora que esse processo está finalmente em vigor, na forma de um comitê de licitação encomendado pelo governo, tem sido um caso confuso.

O prazo do governo para registrar uma manifestação de interesse foi primeiramente adiado por dois meses, até 18 de março. Três propostas foram levantadas - Kyalami e duas baseadas na Cidade do Cabo - com uma decisão prometida para o final de abril sobre quais propostas entrariam em uma segunda fase, que ainda não foi divulgada.

Nas mídias sociais, o ministro dos esportes Gayton McKenzie saudou as melhorias financiadas pelo setor privado em Kyalami como um "grande passo para trazer a F1 para a África do Sul", embora um porta-voz do comitê de candidatura tenha dito à mídia local que "o anúncio e o desenvolvimento acima são totalmente independentes do trabalho do comitê".

Agora, descobriu-se que um dos três concorrentes, o Cape Town Grand Prix SA - que tinha planos para um circuito de rua em torno do distrito de Green Point e do estádio DHL da Cidade do Cabo - já foi desqualificado depois de questionar o sentido de uma taxa de 10 milhões de rands (R$ 3,076 milhões) para apresentar uma manifestação de interesse.

Layout do GP da Cidade do Cabo Foto de: Tilke GmbH

"Um processo falho pode ser prejudicial", disse o chefe do GP da Cidade do Cabo, Igshaan Amlay, ao Daily News da África do Sul. "Continuamos comprometidos com o processo de licitação e estamos abertos a participar de um modelo de licitação justo e transparente, que incentive a participação equitativa e promova o desenvolvimento de longo prazo em nossa região".

O Motorsport.com apurou que os chefes da F1 não ficaram particularmente impressionados com o processo de licitação. Mas a maior questão é exatamente como um GP da África do Sul será financiado em um país que enfrenta grandes desafios econômicos - e uma taxa de desemprego oficial crescente de 32,9% - uma questão de financiamento que também pode ser direcionada à outra parte interessada do continente, Ruanda.

A terceira proposta africana, um projeto fora da cidade portuária marroquina de Tânger, liderado pelo ex-chefe de equipe da McLaren e da Lotus, Eric Boullier, ainda está em um estágio extremamente inicial.

Tailândia continua na pole para nova corrida de F1

A questão do financiamento foi respondida pela Tailândia, depois que o gabinete do país aprovou uma oferta de 1,2 bilhão de dólares (mais de R$ 6.5 bilhões) para sediar uma corrida de rua em Bangkok a partir de 2028.

A oferta é o resultado final das viagens do CEO da F1, Stefano Domenicali, à capital tailandesa no início deste ano para discutir com o primeiro-ministro Paetongtarn Shinawatra como deveria ser uma etapa tailandesa.

De todas as possíveis sedes da F1, a Tailândia parece ser, até o momento, a candidata mais confiável e diligente, com apoio no mais alto nível do governo.

A proposta aprovada pelo governo é de um circuito de 5,7 quilômetros em torno do Chatuchak Park e da estação de trem adjacente, o que ajudaria a tornar o evento mais sustentável. O evento contaria com uma mistura de financiamento público e privado, com o governo tailandês interessado em estimular o turismo. Entende-se que a Red Bull Thailand também está interessada em concretizar o projeto.

Stefano Domenicali, CEO da F1, Paetongtarn Shinawatra, primeiro-ministro da Tailândia Foto de: Fórmula 1

Um dos primeiros obstáculos é a crise política que envolveu o primeiro-ministro Shinawatra nas últimas semanas, após o vazamento de uma ligação telefônica com o líder cambojano Hun Sen sobre uma longa disputa de fronteira que recentemente voltou a se acender.

Mas enquanto Shinawatra luta para permanecer no poder, entende-se que o projeto da F1 tem amplo apoio de todos os partidos e pode sobreviver mesmo que a liderança do país mude.

Aprendendo com a Índia e o Vietnã

A situação de Shinawatra é relevante no contexto do que a Formula 1 Management (FOM) quer alcançar ao expandir seus horizontes. Não faltam pretendentes para conquistar um lugar em um calendário limitado a 24 corridas, portanto, um dos maiores objetivos de qualquer nova adição ao calendário é a estabilidade e a sustentabilidade a longo prazo.

"Não podemos ir para um novo lugar sem ficar por muito tempo", disse Domenicali à mídia em Mônaco. Essa estratégia está por trás dos acordos de longo prazo para Miami (2041), Austrália (2037), Bahrein (2034) e Silverstone (2034). A maioria das outras corridas também assinou extensões de longo prazo, com 16 das 24 corridas vinculadas até pelo menos 2030.

Isso não apenas fornece à FOM uma plataforma de negócios mais robusta, mas também dá aos promotores e aos governos um período mais longo para amortizar os investimentos, melhorar o evento e aumentar o patrimônio líquido.

A última coisa de que a F1 precisa é ir para um novo local e ver o evento desmoronar em poucos anos, como foi o caso dos GPs da Índia e da Coreia. O evento indiano no Buddh International Circuit estava atolado em burocracia e problemas de financiamento, enquanto a etapa coreana perto de Mokpo também enfrentou dificuldades financeiras no início de seu período de quatro corridas.

Mais recentemente, uma corrida proposta na capital do Vietnã, Hanói, foi removida do calendário depois que a pista de 600 milhões de dólares já havia sido praticamente construída, devido às consequências da pandemia global e das acusações de corrupção contra o líder político que apoiava o evento. A pista não utilizada ainda existe e está começando a ser retomada pela natureza.

Foto aérea da pista de F1 abandonada em Hanói Foto de: Nhac Nguyen - AFP - Getty Images

Essas lições dolorosas ilustram ainda mais a necessidade de amplo apoio financeiro e político e mostram por que a FOM não se arriscará na África do Sul ou em outros candidatos sem o devido processo e garantias firmes de longo prazo.

Falando ao Motorsport.com no início deste ano sobre a perspectiva de uma etapa africana, o chefe da F1, Domenicali, disse: "Antes de dar esse passo, precisamos de garantias em três frentes: investimento que beneficie a comunidade além da presença da F1, infraestrutura (não apenas um circuito, mas hotéis, estradas, aeroportos) e uma base econômica que possa suportar o evento a longo prazo".

"Não estamos em espera- estamos trabalhando para avaliar o que ainda falta antes de podermos dizer: 'Ok, vamos lá'. Mas ainda não chegamos lá".

E quanto a 2027?

O que ficou bastante claro agora é que não haverá nenhuma adição nova e exótica ao calendário antes de 2028, no mínimo, e que a FOM parece não ter pressa em tomar uma decisão.

Isso deixa um buraco de curto prazo em 2027, quando o GP da Holanda em Zandvoort terá desaparecido do calendário. Outras corridas com contratos expirando incluem Barcelona, Austin e Baku, embora se espere que as duas últimas sejam renovadas.

Os espaços disponíveis ainda podem fornecer uma saída para que Barcelona ou mesmo Ímola permaneçam no calendário, provavelmente como parte de uma rotação com a Bélgica. Apurou-se que também há conversas em andamento na Turquia para trazer de volta a F1 ao Istanbul Park, que sediou uma etapa pela última vez em 2021.

