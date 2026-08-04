Porto anuncia vendas para arquibancada no GP de São Paulo de F1; veja detalhes
Venda do setor será exclusiva a clientes do cartão Porto Bank
Fans
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
O GP de São Paulo de Fórmula 1 2026 está chegando e, caso você ainda não tenha ingresso para acompanhar de perto a ação no Autódromo de Interlagos, terá uma última chance para isso.
O Porto Bank anunciou nesta terça-feira que a venda de ingressos para sua arquibancada no GP de SP será iniciada no dia 27 de agosto, a partir do meio-dia.
A venda de ingressos para este setor é exclusiva para clientes do cartão Porto Bank, podendo parcelar o valor em até seis vezes, além de receber 15% de desconto em cima do preço total.
Com valor inicial de R$2.500,00 (inteira) e R$1.250,00 (meia entrada), o preço do ingresso para os três dias para os clientes Porto cai para R$2.125,00 e R$1.062,50, com limite de dois ingressos por CPF.
Os ingressos serão vendidos através da página oficial do GP de São Paulo na plataforma Eventim (clique aqui para acessar).
A edição 2026 do GP de São Paulo de F1 ocorre entre os dias 06 e 08 de novembro. No momento, a venda de ingressos para os demais setores do Autódromo de Interlagos estão oficialmente encerradas.
MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!
Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Motorsport.com transmite NASCAR em Iowa; saiba horários e como assistir
Indy: Confira horários e onde assistir à etapa de Portland, com Caio Collet
F1: McLaren cria divisão 'focada no desempenho do motor' após desvantagem em relação a Mercedes
Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Santa Cruz do Sul, com Turismo Nacional
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários