O GP de São Paulo de Fórmula 1 2026 está chegando e, caso você ainda não tenha ingresso para acompanhar de perto a ação no Autódromo de Interlagos, terá uma última chance para isso.

O Porto Bank anunciou nesta terça-feira que a venda de ingressos para sua arquibancada no GP de SP será iniciada no dia 27 de agosto, a partir do meio-dia.

A venda de ingressos para este setor é exclusiva para clientes do cartão Porto Bank, podendo parcelar o valor em até seis vezes, além de receber 15% de desconto em cima do preço total.

Com valor inicial de R$2.500,00 (inteira) e R$1.250,00 (meia entrada), o preço do ingresso para os três dias para os clientes Porto cai para R$2.125,00 e R$1.062,50, com limite de dois ingressos por CPF.

Os ingressos serão vendidos através da página oficial do GP de São Paulo na plataforma Eventim (clique aqui para acessar).

A edição 2026 do GP de São Paulo de F1 ocorre entre os dias 06 e 08 de novembro. No momento, a venda de ingressos para os demais setores do Autódromo de Interlagos estão oficialmente encerradas.

MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!