O Porto Bank anuncia a renovação, por mais três anos, de sua parceria com a Mastercard para a ativação de experiências associadas à McLaren na Fórmula 1. A iniciativa amplia a colaboração iniciada em 2025 e reafirma a estratégia do banco de utilizar plataformas globais por meio de seus parceiros para aproximar clientes de vivências exclusivas no esporte.

A renovação acompanha a evolução da parceria global entre as marcas, na qual a Mastercard é a patrocinadora máster da equipe McLaren. Esse movimento reforça a conexão da Porto Bank com atributos como inovação, tecnologia e alta performance por meio dos benefícios e acessos proporcionados pela Mastercard.

Mais do que um patrocínio, a iniciativa representa uma plataforma estratégica de relacionamento e construção de marca para o Porto Bank. Ao longo dos próximos três anos, a parceria dará origem a uma série de iniciativas voltadas à aproximação com clientes e fãs de automobilismo, incluindo campanhas de comunicação, experiências exclusivas, ativações especiais e novas ações relacionadas ao cartão McLaren Mastercard emitido pelo Porto Bank.

"Parcerias relevantes são aquelas que vão além da associação entre marcas e se traduzem em valor para os clientes. A renovação do patrocínio por mais três anos reforça nossa estratégia de construir relações duradouras, conectando o Porto Bank a referências globais de inovação, tecnologia e alta performance, como a McLaren. Queremos transformar essa conexão em experiências exclusivas que fortaleçam o relacionamento e a preferência dos clientes pelo nosso banco”, afirma Marcos Loução, CEO do Porto Bank.

“A parceria da Mastercard com a McLaren ganha ainda mais relevância no Brasil ao lado do Porto Bank. Unir a paixão do torcedor brasileiro pelo automobilismo a experiências Priceless e soluções financeiras inovadoras é o centro da nossa estratégia. Junto ao Porto Bank, seguimos comprometidos em aproximar clientes e fãs do esporte por meio de iniciativas que verdadeiramente não têm preço”, destaca Taciana Lopes, Vice-presidente Sênior de Marketing e Comunicação da Mastercard Brasil.

Desde o início da parceria, o Porto Bank passou a integrar as ativações locais desenvolvidas em conjunto com a Mastercard e com McLaren, trazendo benefícios e experiências ao universo do automobilismo. A continuidade da colaboração permitirá ampliar esse ecossistema de iniciativas, reforçando o posicionamento da marca em segmentos estratégicos e fortalecendo o relacionamento com seus clientes.

Esse compromisso se estende a benefícios oferecidos pelo The Mastercard Collection, plataforma global que reúne experiências e vantagens exclusivas para portadores de cartões Mastercard.

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