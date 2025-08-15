Portugal mira retorno à F1 em 2027; primeiro-ministro defende ideia
País está confiante de que conseguirá entrar nas negociações contra os circuitos que precisam renovar seus contratos
O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, deixou claro suas intenções do país voltar a receber uma corrida da Fórmula 1 em Algarve em 2027.
"Posso dizer que todos os nossos preparativos estão completos para trazer a F1 de volta ao Algarve em 2027", disse Montenegro em uma declaração recente, destacando a importância de grandes eventos para a promoção da região.
Portimão já fez parte do calendário da F1 para as temporadas de 2020 e 2021, embora sua inclusão tenha sido mais uma solução de emergência devido à pandemia da COVID-19, que forçou a suspensão de corridas em outros continentes. Agora, vários anos depois, Portugal quer aproveitar o fato de que ainda há circuitos europeus sem contrato para 2027 e se candidatar para voltar.
"No MotoGP, a mais prestigiada competição de motociclismo, está garantida para 2025 e 2026, e posso dizer que todos os nossos preparativos estão completos para o retorno da Fórmula 1 ao Algarve em 2027", acrescentou Montenegro, ressaltando que o investimento econômico é alto, mas os benefícios, tanto diretos quanto indiretos, justificam o esforço.
Além disso, agora que a Liberty Media também gerencia a MotoGP, eles poderiam aproveitar essa relação para negociar também com a F1.
Uma pista onde as ultrapassagens são difíceis
Portimão é uma pista exigente e espetacular, com mudanças de elevação, curvas de alta e baixa velocidade, e se presta a uma qualificação emocionante. No entanto, durante as corridas de 2020 e 2021, as ultrapassagens foram limitadas, pois havia apenas um ponto claro: a reta principal que leva à primeira curva.
Apenas Lewis Hamilton conseguiu obter vitórias nessa pista - em 2020, de fato, ele empatou o recorde de Michael Schumacher.
Com os regulamentos que entrarão em vigor em 2026 e os carros mais compactos e aerodinâmicos, não se sabe como as corridas serão realizadas em Portimão, caso ela retorne ao calendário.
Embora o calendário de 2027 ainda não esteja finalizado e muitos circuitos europeus possam entrar em um sistema de rodízio - como Spa ou mesmo Montmeló, caso não seja renovado - Portugal é um forte candidato a retornar à F1, tentando combinar espetáculo e promoção turística em uma região que já conhece a emoção da categoria.
