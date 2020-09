Pr1meiro Stint: A negociação entre Barrichello e Caterham

Rubens Barrichello esteve muito, muito próximo mesmo de voltar à Fórmula 1. Uma negociação bem-sucedida deu ao piloto brasileiro uma vaga na Caterham para as três últimas corridas da temporada 2014. O objetivo era não só ajudar a equipe (que vivia seu momento mais difícil), mas principalmente fazer uma despedida especial diante do público brasileiro.

Na época, o GP do Brasil era a penúltima etapa do calendário. Ou seja, uma das três que Rubinho faria. No Pr1meiro Stint desta semana, o jornalista Tiago Mendonça traz essa história em detalhes, incluindo depoimentos dos personagens envolvidos em uma das histórias mais surpreendentes da Fórmula 1. Assista!

PODCAST: Motorsport.com debate a crise sem fim da Ferrari na temporada 2020 da F1