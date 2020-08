Pr1meiro Stint: conheça as punições mais mandraques da F-1

A Racing Point passou a ser alvo de protestos por parte das equipes adversárias na Fórmula 1, sob suspeita de ter copiado componentes – mais especificamente os dutos de freio – da Mercedes do ano passado. A Federação Internacional de Automobilismo investigou o caso e aplicou multa de US$ 400 mil e perda de 15 pontos no Mundial de Construtores.

Mas ficou aquela sensação de que saiu muito barato! Tanto que as concorrentes protestaram outra vez. No vídeo do Pr1meiro Stint dessa semana, o jornalista Tiago Mendonça relembra outras oportunidades em que a FIA foi uma verdadeira “mãe” para os transgressores, com punições que mais pareciam premiar o infrator. Divirta-se!

