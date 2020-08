Pr1meiro Stint: entendendo o estado de saúde de Schumacher

São quase sete anos de silêncio. Desde que sofreu um grave acidente de esqui, em dezembro de 2013, pouco foi divulgado sobre o real estado de saúde de Michael Schumacher, o maior campeão da história da Fórmula 1.

Recentemente, as dúvidas em torno das condições dele se intensificaram, depois da notícia de que a família buscava novos tratamentos na França.

Nesta edição do Pr1meiro Stint, o jornalista Tiago Mendonça faz não só uma retrospectiva do caso como junta as peças e cruza informações para responder às principais perguntas em torno do drama que vive Schumacher. Confira:

PODCAST: O que resta para Massa no automobilismo após sair se sua equipe na F-E?