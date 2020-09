Pr1meiro Stint: Massa espera ver Vettel na frente da Ferrari

Poucos pilotos podem falar com tanta propriedade sobre a vida fora da Ferrari quanto Felipe Massa. Depois do auge na equipe italiana, brigando pelo título de 2008 da Fórmula 1, Massa viveu momentos difíceis e saiu do time sem saber muito bem o que esperar do futuro. Mas ele se reencontrou na Williams, onde chegou a andar com frequência na frente da Ferrari.

É o que ele espera que possa acontecer também com Sebastian Vettel, que deixa a equipe ao final desta temporada bastante desacreditado. Nesta entrevista exclusiva ao canal Pr1meiro Stint, Felipe fala sobre a nova fase de Vettel na Aston Martin e garante: ele pode andar na frente da Ferrari. Confira!

PODCAST: Qual é o limite de Max Verstappen na Red Bull?