Pr1meiro Stint: Por que a Globo desistiu de transmitir a F1?

Terminou a longa trajetória da TV Globo como responsável pelas transmissões da Fórmula 1 no Brasil. Uma decisão que não chega a ser surpreendente depois de negociações tão arrastadas nos últimos meses, mas que deixou muita gente sem entender as razões.

Baixa audiência? Queda no faturamento? No vídeo desta semana do Pr1meiro Stint, o jornalista Tiago Mendonça responde trazendo todos os valores, balanço financeiro da emissora, comparativo com os direitos de outros eventos e muito mais. Confira!

PODCAST: O que será da F1 no Brasil em 2021, sem Globo, pilotos e corrida?