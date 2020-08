Pr1meiro Stint: Por que a Mercedes usa tão pouco o DAS?

Principal ou pelo menos mais perceptível inovação técnica da equipe Mercedes para este ano, o DAS (sistema de direção de eixo duplo) foi visto poucas vezes em ação nas primeiras corridas da Fórmula 1 nesta temporada.

O uso feito apenas em raras oportunidades suscitou uma dúvida: por que a Mercedes dedicaria tempo e dinheiro no desenvolvimento de um dispositivo que – além de polêmico – nem é acionado ao longo das provas?

Na edição desta semana do Pr1meiro Stint, o jornalista Tiago Mendonça reuniu informações, declarações oficiais e dados técnicos para mostrar se o DAS tem – ou não – essa eficácia toda que se esperava dele em 2020.

PODCAST Motorsport.com debate qual seria o calendário ideal da Fórmula 1; ouça

