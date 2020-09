Pr1meiro Stint: Williams, a queda do império

De potência dos anos 1980 e 1990 à pior equipe da Fórmula 1. O império construído pela Williams fez do fundador Frank um dos homens mais ricos do Reino Unido. Mas ruiu ao longo do tempo e resultou na venda da equipe para o grupo Dorilton Capital em agosto. Afinal de contas: o que levou a Williams ao fundo do poço?

No vídeo desta semana do Pr1meiro Stint, o jornalista Tiago Mendonça traça uma linha do tempo para entender as circunstâncias e as decisões equivocadas que conduziram a Williams do topo do esporte ao fundo do grid da Fórmula 1 – começando pelo julgamento da responsabilidade pela morte de Ayrton Senna, que resultou em uma crise interna.