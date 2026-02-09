Pré-temporada do Bahrein: Confira horários e como assistir aos testes da F1 2026, que marca a reestreia da Globo
Segunda rodada de testes marca a nova fase das transmissões da principal categoria do automobilismo mundial aqui no Brasil, com o retorno ao Grupo Globo
Após menos de duas semanas de intervalo, os carros da Fórmula 1 estão prontos para voltarem à pista, trocando o frio de Barcelona pelo calor do Sakhir para a segunda bateria de testes pré-temporada 2026.
Nesta primeira sessão de testes no Bahrein, as equipes terão mais três dias de atividades com oito horas de pista livre em cada um. A parte da manhã vai das 04h às 08h, no horário de Brasília e, a tarde, das 09h às 13h.
Diferentemente do shakedown de Barcelona, que foi realizado a portas fechadas, os testes do Bahrein terão mais informações ao público, com a cronometragem disponível durante toda a duração do dia, além de transmissão televisiva da última hora de cada sessão da tarde.
A Globo confirmou que acompanha o cenário internacional, com o Sportv transmitindo ao vivo a última hora de treino de cada dia, entrando no ar ao meio dia, tanto na quarta quanto na quinta e na sexta-feira, inaugurando sua nova fase na cobertura da principal categoria do automobilismo mundial aqui no Brasil.
E anote aí! O Motorsport.com Brasil vem com tudo para a cobertura da pré-temporada. Além de acompanhar tudo que acontece no Bahrein no site e nas redes sociais, a Motorsport.tv Brasil entra ao vivo após os três dias de testes para analisar os principais acontecimentos, sempre às 13h. Não perca!
Confira a programação da Pré-temporada da F1 no Bahrein:
|
Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Dia 1 - Manhã (11/02)
|Quarta-feira
|04h às 08h
|Sem transmissão
|Dia 1 - Tarde (11/02)
|Quarta-feira
|09h às 13h
|Sportv / GloboPlay / F1TV Pro (A partir de 12h)
|Dia 2 - Manhã (12/02)
|Quinta-feira
|04h às 08h
|Sem transmissão
|Dia 2 - Tarde (12/02)
|Quinta-feira
|09h às 13h
|Sportv / GloboPlay / F1TV Pro (A partir de 12h)
|Dia 3 - Manhã (13/02)
|Sexta-feira
|04h às 08h
|Sem transmissão
|Dia 3 - Tarde (13/02)
|Sexta-feira
|09h às 13h
|Sportv / GloboPlay / F1TV Pro (A partir de 12h)
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|Live Pós-temporada Dia 1
|Quarta-feira
|13h
|Live Pós-temporada Dia 2
|Quinta-feira
|13h
|Live Pós-temporada Dia 3
|Sexta-feira
|13h
MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Pedro Clerot acelera em testes de pré-temporada da F3 em Barcelona
Casagrande faz grande corrida de recuperação e conquista 2º lugar no oval em New Smyrna
F1: Aston Martin revela pintura do carro de 2026, projetado por Newey
F1: Diretor de 'Transformers' processa Cadillac por fraude; equipe responde
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários