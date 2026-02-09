Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Pedro Clerot acelera em testes de pré-temporada da F3 em Barcelona

F3
F3
Albert Park
Pedro Clerot acelera em testes de pré-temporada da F3 em Barcelona

Casagrande faz grande corrida de recuperação e conquista 2º lugar no oval em New Smyrna

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Casagrande faz grande corrida de recuperação e conquista 2º lugar no oval em New Smyrna

F1: Aston Martin revela pintura do carro de 2026, projetado por Newey

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Aston Martin revela pintura do carro de 2026, projetado por Newey

F1: Diretor de 'Transformers' processa Cadillac por fraude; equipe responde

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Diretor de 'Transformers' processa Cadillac por fraude; equipe responde

Pré-temporada do Bahrein: Confira horários e como assistir aos testes da F1 2026, que marca a reestreia da Globo

Fórmula 1
Fórmula 1
Pré-temporada do Bahrein: Confira horários e como assistir aos testes da F1 2026, que marca a reestreia da Globo

F1 - Mudanças na Aston Martin: Cowell deve deixar equipe até junho

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Mudanças na Aston Martin: Cowell deve deixar equipe até junho

F1: Quais são os desafios da Aston Martin em 2026?

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Quais são os desafios da Aston Martin em 2026?

Polêmica da taxa de compressão é "politicagem típica da F1", afirma CEO da McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
Polêmica da taxa de compressão é "politicagem típica da F1", afirma CEO da McLaren
Fórmula 1

Pré-temporada do Bahrein: Confira horários e como assistir aos testes da F1 2026, que marca a reestreia da Globo

Segunda rodada de testes marca a nova fase das transmissões da principal categoria do automobilismo mundial aqui no Brasil, com o retorno ao Grupo Globo

Redação Motorsport.com
Editado:
Gabriel Bortoleto, Equipe Audi F1

Após menos de duas semanas de intervalo, os carros da Fórmula 1 estão prontos para voltarem à pista, trocando o frio de Barcelona pelo calor do Sakhir para a segunda bateria de testes pré-temporada 2026.

Leia também:

Nesta primeira sessão de testes no Bahrein, as equipes terão mais três dias de atividades com oito horas de pista livre em cada um. A parte da manhã vai das 04h às 08h, no horário de Brasília e, a tarde, das 09h às 13h.

Diferentemente do shakedown de Barcelona, que foi realizado a portas fechadas, os testes do Bahrein terão mais informações ao público, com a cronometragem disponível durante toda a duração do dia, além de transmissão televisiva da última hora de cada sessão da tarde.

A Globo confirmou que acompanha o cenário internacional, com o Sportv transmitindo ao vivo a última hora de treino de cada dia, entrando no ar ao meio dia, tanto na quarta quanto na quinta e na sexta-feira, inaugurando sua nova fase na cobertura da principal categoria do automobilismo mundial aqui no Brasil.

E anote aí! O Motorsport.com Brasil vem com tudo para a cobertura da pré-temporada. Além de acompanhar tudo que acontece no Bahrein no site e nas redes sociais, a Motorsport.tv Brasil entra ao vivo após os três dias de testes para analisar os principais acontecimentos, sempre às 13h. Não perca!

Confira a programação da Pré-temporada da F1 no Bahrein: 

Sessão

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Dia 1 - Manhã (11/02) Quarta-feira 04h às 08h Sem transmissão
Dia 1 - Tarde (11/02) Quarta-feira 09h às 13h Sportv / GloboPlay / F1TV Pro (A partir de 12h)
Dia 2 - Manhã (12/02) Quinta-feira 04h às 08h Sem transmissão
Dia 2 - Tarde (12/02) Quinta-feira 09h às 13h Sportv / GloboPlay / F1TV Pro (A partir de 12h)
Dia 3 - Manhã (13/02) Sexta-feira 04h às 08h Sem transmissão
Dia 3 - Tarde (13/02) Sexta-feira 09h às 13h Sportv / GloboPlay / F1TV Pro (A partir de 12h)
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
Live Pós-temporada Dia 1 Quarta-feira 13h  
Live Pós-temporada Dia 2 Quinta-feira 13h  
Live Pós-temporada Dia 3 Sexta-feira 13h  

MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Mudanças na Aston Martin: Cowell deve deixar equipe até junho

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

Casagrande faz grande corrida de recuperação e conquista 2º lugar no oval em New Smyrna

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Casagrande faz grande corrida de recuperação e conquista 2º lugar no oval em New Smyrna

F1: Diretor de 'Transformers' processa Cadillac por fraude; equipe responde

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Diretor de 'Transformers' processa Cadillac por fraude; equipe responde

Narrador da Globo confirma que SporTV transmitirá F2 em 2026

F2
F2
Narrador da Globo confirma que SporTV transmitirá F2 em 2026

Últimas notícias

Pedro Clerot acelera em testes de pré-temporada da F3 em Barcelona

F3
F3 F3
Albert Park
Pedro Clerot acelera em testes de pré-temporada da F3 em Barcelona

Casagrande faz grande corrida de recuperação e conquista 2º lugar no oval em New Smyrna

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Casagrande faz grande corrida de recuperação e conquista 2º lugar no oval em New Smyrna

F1: Aston Martin revela pintura do carro de 2026, projetado por Newey

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Aston Martin revela pintura do carro de 2026, projetado por Newey

F1: Diretor de 'Transformers' processa Cadillac por fraude; equipe responde

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Diretor de 'Transformers' processa Cadillac por fraude; equipe responde