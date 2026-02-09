Após menos de duas semanas de intervalo, os carros da Fórmula 1 estão prontos para voltarem à pista, trocando o frio de Barcelona pelo calor do Sakhir para a segunda bateria de testes pré-temporada 2026.

Nesta primeira sessão de testes no Bahrein, as equipes terão mais três dias de atividades com oito horas de pista livre em cada um. A parte da manhã vai das 04h às 08h, no horário de Brasília e, a tarde, das 09h às 13h.

Diferentemente do shakedown de Barcelona, que foi realizado a portas fechadas, os testes do Bahrein terão mais informações ao público, com a cronometragem disponível durante toda a duração do dia, além de transmissão televisiva da última hora de cada sessão da tarde.

A Globo confirmou que acompanha o cenário internacional, com o Sportv transmitindo ao vivo a última hora de treino de cada dia, entrando no ar ao meio dia, tanto na quarta quanto na quinta e na sexta-feira, inaugurando sua nova fase na cobertura da principal categoria do automobilismo mundial aqui no Brasil.

E anote aí! O Motorsport.com Brasil vem com tudo para a cobertura da pré-temporada. Além de acompanhar tudo que acontece no Bahrein no site e nas redes sociais, a Motorsport.tv Brasil entra ao vivo após os três dias de testes para analisar os principais acontecimentos, sempre às 13h. Não perca!

Confira a programação da Pré-temporada da F1 no Bahrein:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Dia 1 - Manhã (11/02) Quarta-feira 04h às 08h Sem transmissão Dia 1 - Tarde (11/02) Quarta-feira 09h às 13h Sportv / GloboPlay / F1TV Pro (A partir de 12h) Dia 2 - Manhã (12/02) Quinta-feira 04h às 08h Sem transmissão Dia 2 - Tarde (12/02) Quinta-feira 09h às 13h Sportv / GloboPlay / F1TV Pro (A partir de 12h) Dia 3 - Manhã (13/02) Sexta-feira 04h às 08h Sem transmissão Dia 3 - Tarde (13/02) Sexta-feira 09h às 13h Sportv / GloboPlay / F1TV Pro (A partir de 12h) Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário Live Pós-temporada Dia 1 Quarta-feira 13h Live Pós-temporada Dia 2 Quinta-feira 13h Live Pós-temporada Dia 3 Sexta-feira 13h

