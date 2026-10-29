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Prefeitura de São Paulo mira renovação de contrato até 2035 com a F1

Em coletiva sobre o GP de São Paulo, prefeito da capital paulista traçou os objetivos sobre o futuro da etapa de Interlagos do Campeonato Mundial

Andrei Gobbo Isa Fernandes
Publicado:
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Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Mark Thompson - Getty Images

O GP de São Paulo segue incluído no calendário da Fórmula 1 até 2030. Agora, a prefeitura da capital paulista busca estender o contrato com o Campeonato Mundial por mais cinco temporadas além do prazo inicial, ou seja, até 2035.

O editor recomenda:

Em coletiva de imprensa sobre a edição de 2026 da etapa de Interlagos da F1, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou que é interesse do governo municipal renovar com a categoria.

"Logicamente, é interesse da cidade ter a prorrogação, a gente já tem até 2030. O que nós estamos conversando com eles é de dizer quanto São Paulo tem investido no autódromo e quanto tem sido positivo essa relação São Paulo e F1". 

"Nada que você vai fazer que fique bom só para um lado, haverá interesse de ambas as partes em continuar. E quanto tem sido muito bom para a F1, pelo menos é o que a gente tem escutado, eu acho que o Alan Adler [CEO do GP de São Paulo] pode reforçar isso aqui ou não, eu creio que sim". 

"E a gente está fazendo muitos investimentos, e é também importante para a cidade a gente poder ter um horizonte maior. A gente tem visto muitas políticas públicas olhando um horizonte mais amplo, de 20, 30 anos. Lógico, você não vai conseguir fazer isso até 20, 30 anos para frente".

O prefeito paulistano destacou que já fez uma proposta de acordo com a categoria, mas ainda sem resposta.

"É de muito interesse da cidade fazer a ampliação desse contrato de 2030 até 2035. Tem esse pleito nosso. E não tenho resposta ainda. Mas eu acho que, como a cidade tem dado uma grande resposta, eu tenho a impressão de que vai ser interesse da F1 fazer essa prorrogação. Não vejo a F1 [deixando São Paulo]".

"Não vou falar de outras cidades aqui, mas nós estamos reduzindo absurdamente todos os índices de segurança, de roubo, de assalto, de estelionato, de todos os índices de criminalidade. O transporte melhorando, as obras acontecendo". 

A quartet of Embraer EMB-312 Super Tucanos fly over the circuit

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Nunes também apontou a venda de ingressos como um fator de destaque para a renovação do GP de São Paulo.

"Para vocês terem ideia, a gente aumenta o número de espaços para venda de ingresso, vende tudo. Vende tudo. Eu tenho a impressão de que aqui, no Autódromo de Interlagos, deve ser o local que tem a maior procura de ingresso do mundo pelo tempo que se colocam os ingressos à venda".

"O hospitality center que a gente fez aqui, o grande investimento, então, acho que atende plenamente toda a questão de segurança, toda a questão. Quando a gente fala assim de pista, você tem uma coisa que você vê externamente. Por trás de tudo isso tem um investimento gigantesco num setor que controla a parte de segurança, de ambulância, de atendimento do SAMU, de helicóptero, aqui tem tudo". 

"Eu creio que, dentro desse contexto, deva ser interessante para a F1 também estender esse prazo e dar, por parte da prefeitura, pelos números, pelos dados, obviamente, para a gente também é muito importante, porque a gente coloca um recurso, a gente recebe dezenas de vezes mais em retorno os recursos colocados", concluiu.

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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