Lewis Hamilton foi uma das vozes mais ativas da F1 no último fim de semana, quando a categoria quase cumpriu suas atividades em Melbourne, em meio ao surto pandêmico do coronavírus, antes do cancelamento do GP da Austrália.

Já com os adiamentos dos GPs do Bahrein, Vietnã e China, e as notícias de aumento de casos da doença pelo mundo, Hamilton aproveitou sua grande base de fãs nas redes sociais para ensinar, na prática, como lavar as mãos, uma das medidas para se evitar o contágio do Covid-19.

"Eu sei que o coronavírus está deixando as pessoas nervosas, mas quero pedir que fiquem calmos, não entrem em pânico e se lembrem de compartilhar bondade e cuidar das pessoas que precisam de ajuda."

"Não esqueçam que lavar as mãos é a coisa mais importante que você pode fazer para se proteger e proteger os outros contra o coronavírus. Mas é mais do que uma simples lavadinha. Você precisa se certificar de que está usando sabão e água por pelo menos 20 segundos."

Confira o vídeo:

