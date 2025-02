Gabriel Bortoleto chegará na Fórmula 1, levando o Brasil de volta ao grid. O público ficou emocionado e já está animado para Interlagos, mas quem decidiu fazer uma grande homenagem ao piloto foi o seu preparador físico, Sergio.

Nas redes sociais, ele compartilhou o desenho que fez no ombro direito - o rosto de Bortoleto, usando seu capacete, com o símbolo da Audi, que assumirá o lugar da Sauber em 2026. Além disso, o preparador físico ainda incluiu os dois títulos do piloto, na Fórmula 3 e Fórmula 2.

"Nunca foi minha intenção fazer uma tatuagem, mas prometi que faria se tivesse um significado. E quer um significado melhor? Campeão F3, Campeão F2 e agora na F1! Essa tatuagem tem milhares de significados e o mais importante é sobre "VITÓRIAS".

"Sim, vencemos muitas barreiras, desconfianças e chegamos ao posto máximo do automobilismo mundial".

"Nada me deixa mais feliz do que pagar essa promessa que te fiz. Tá aí irmão curti muito essa realização, agora terei outra assim que você for Campeão Mundial na F1".

