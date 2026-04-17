Após a notícia que os ativos da Eagle Football Holdings, empresa proprietária da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo e de outros clubes europeus como o francês Lyon e o belga RWDM Brussels, estariam à venda, um nome ligado à indústria automotiva e ao automobilismo surgiu entre os interessados: John Elkann, presidente da Ferrari.

Um anúncio feito pelo grupo Cork Gully, que hoje administra a Eagle, no jornal britânico The Financial Times apresenta a empresa como em "processo de administração", equivalente à uma recuperação judicial, e aberta à ofertas de compra dos ativos da holding, incluindo as ações majoritárias do Botafogo.

Segundo o portal italiano Tuttosport, um dos interessados por esse processo de compra é justamente Elkann, que, além de ser o atual presidente da Ferrari, também é presidente do conselho administrativo do grupo Stellantis (FIAT, Peugeot, Citroen, Jeep, Ram e outras grandes da indústria automotiva), além de ser ligado à 'alta cúpula' do time de futebol da Juventus.

O site também apresenta grupos como de "Gerry Cardinale (RedBird Capital), Apollo Global Management, Sheikh Moe Al Thani, Alexander Knaster, Edward Eisler e a Iconic Sports de Jamie Dinan" como outros interessados pela compra de ativos da Eagle Holding, além de nomes brasileiros como Juca Abdalla, dono do Banco Clássico, e figuras próximas ao Banco BTG Pactual.

A Eagle Holding, inicialmente de propriedade do empresário americano John Textor, segue numa grande crise financeira que também afeta os clubes, incluindo o Botafogo que, segundo o Estadão, está com mais de R$ 2,7 bilhões de dívida acumulada.

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