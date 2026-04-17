Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

WEC: Interlagos passa por modernização e terá ajustes de capacidade durante as 6h de São Paulo 2026

WEC
WEC: Interlagos passa por modernização e terá ajustes de capacidade durante as 6h de São Paulo 2026

Como funcionam as corridas de classificação para as 24 Horas de Nurburgring, com presença de Verstappen

VLN
Como funcionam as corridas de classificação para as 24 Horas de Nurburgring, com presença de Verstappen

Porsche Cup movimenta carga de 100 toneladas por 9 mil quilômetros para correr em Le Mans

Porsche Cup
Porsche Cup movimenta carga de 100 toneladas por 9 mil quilômetros para correr em Le Mans

MotoGP: Espargaró atualiza estado de saúde após cirurgia nas vértebras

MotoGP
MotoGP: Espargaró atualiza estado de saúde após cirurgia nas vértebras

F1: Prequel de 'Onze Homens e Um Segredo' será ambientada no GP de Mônaco de 1962

Fórmula 1
GP da Arábia Saudita
F1: Prequel de 'Onze Homens e Um Segredo' será ambientada no GP de Mônaco de 1962

Russell dispara sobre rumores de saída de Verstappen: "Ninguém é maior que a F1"

Fórmula 1
Russell dispara sobre rumores de saída de Verstappen: "Ninguém é maior que a F1"

F1: Bearman quebra silêncio sobre estado de saúde após batida no Japão

Fórmula 1
F1: Bearman quebra silêncio sobre estado de saúde após batida no Japão

O'Ward: F1 se tornou um espetáculo "artificial", enquanto na Indy se corre de verdade

Indy
Long Beach
O'Ward: F1 se tornou um espetáculo "artificial", enquanto na Indy se corre de verdade
Fórmula 1

Presidente da Ferrari é um dos interessados na compra do Botafogo, diz site

John Elkann também é ligado ao time da Juventus, além de ser presidente do conselho administrativo da Stellantis

Redação Motorsport.com
Editado:
Ferrari chairman John Elkann looks on in the paddock.

Foto de: Kym Illman - Getty Images

Após a notícia que os ativos da Eagle Football Holdings, empresa proprietária da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo e de outros clubes europeus como o francês Lyon e o belga RWDM Brussels, estariam à venda, um nome ligado à indústria automotiva e ao automobilismo surgiu entre os interessados: John Elkann, presidente da Ferrari.

Leia também:

Um anúncio feito pelo grupo Cork Gully, que hoje administra a Eagle, no jornal britânico The Financial Times apresenta a empresa como em "processo de administração", equivalente à uma recuperação judicial, e aberta à ofertas de compra dos ativos da holding, incluindo as ações majoritárias do Botafogo.

Segundo o portal italiano Tuttosport, um dos interessados por esse processo de compra é justamente Elkann, que, além de ser o atual presidente da Ferrari, também é presidente do conselho administrativo do grupo Stellantis (FIAT, Peugeot, Citroen, Jeep, Ram e outras grandes da indústria automotiva), além de ser ligado à 'alta cúpula' do time de futebol da Juventus.

O site também apresenta grupos como de "Gerry Cardinale (RedBird Capital), Apollo Global Management, Sheikh Moe Al Thani, Alexander Knaster, Edward Eisler e a Iconic Sports de Jamie Dinan" como outros interessados pela compra de ativos da Eagle Holding, além de nomes brasileiros como Juca Abdalla, dono do Banco Clássico, e figuras próximas ao Banco BTG Pactual.

A Eagle Holding, inicialmente de propriedade do empresário americano John Textor, segue numa grande crise financeira que também afeta os clubes, incluindo o Botafogo que, segundo o Estadão, está com mais de R$ 2,7 bilhões de dívida acumulada.

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Ferrari mantém ritmo máximo durante pausa, com foco em treino de pit stops
Próximo artigo F1: Cadillac confirma presença de Herta em treinos livres de 2026

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

MotoGP: Espargaró atualiza estado de saúde após cirurgia nas vértebras

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Espargaró atualiza estado de saúde após cirurgia nas vértebras

F1: Bearman quebra silêncio sobre estado de saúde após batida no Japão

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Bearman quebra silêncio sobre estado de saúde após batida no Japão

F1: Aston Martin deve ter versão 'B' do carro na temporada europeia, afirma comentarista da Sky

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Aston Martin deve ter versão 'B' do carro na temporada europeia, afirma comentarista da Sky

Últimas notícias

WEC: Interlagos passa por modernização e terá ajustes de capacidade durante as 6h de São Paulo 2026

WEC
WEC: Interlagos passa por modernização e terá ajustes de capacidade durante as 6h de São Paulo 2026

Como funcionam as corridas de classificação para as 24 Horas de Nurburgring, com presença de Verstappen

VLN
Como funcionam as corridas de classificação para as 24 Horas de Nurburgring, com presença de Verstappen

Porsche Cup movimenta carga de 100 toneladas por 9 mil quilômetros para correr em Le Mans

Porsche Cup
Porsche Cup movimenta carga de 100 toneladas por 9 mil quilômetros para correr em Le Mans

MotoGP: Espargaró atualiza estado de saúde após cirurgia nas vértebras

MotoGP
MotoGP: Espargaró atualiza estado de saúde após cirurgia nas vértebras