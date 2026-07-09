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Presidente da FIA garante volta de Horner à F1

Mohammed Ben Sulayem diz que ex-chefe da Red Bull retornará à principal categoria do automobilismo

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Editado:
Christian Horner, Red Bull Racing

Christian Horner, Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, expressou confiança de que Christian Horner retornará à Fórmula 1.

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Em entrevista à ESPN, Ben Sulayem foi questionado se gostaria de ver Horner de volta à categoria.

Sulayem respondeu: "Sim".

"Ele voltará. Não me cabe dizer onde, pois será ele quem anunciará isso. Mas posso confirmar que ele voltará."

Recentemente, surgiram rumores de que Horner poderia se reunir com o lendário designer Adrian Newey, que deixou a Red Bull em 2024 para se juntar à Aston Martin, ligando-o ao projeto da Aston Martin.

Ben Sulayem também argumentou que, quando se trata de indivíduos bem-sucedidos, as pessoas devem se concentrar nos resultados em vez de traços de personalidade.

"Acredito que, quando se tem uma equipe, é preciso esquecer o que a pessoa está fazendo, a personalidade dela, se você quer o resultado ou não."

"É preciso analisar o histórico dela. Por favor, todos cometem erros, mas ela entregou resultados? O que você quer? Quer vencer ou não? Quer tentar ou não?"

"Existem comportamentos bons e comportamentos ruins, e se você tiver um comportamento ruim, isso vai te afetar e ninguém vai querer você na equipe."

"Mas o importante são os resultados. Você contrata alguém, paga milhões para que essa pessoa apresente resultados. Claro, ela não deve sair por aí matando alguém ou dirigindo embriagada, isso sim é um comportamento ruim, mas eu me referia a certos comportamentos."

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

 

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