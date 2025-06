Apesar de serem pilotos em momentos diferentes de suas carreiras, a dupla da Sauber parece ser uma das mais entrosadas do grid da Fórmula 1 em 2025. E, para o experiente Nico Hulkenberg, o novato Gabriel Bortoleto é um jovem de muito potencial, apostando que o brasileiro pode ter muito sucesso pela frente.

A Audi, que assume oficialmente o comando da Sauber a partir de 2026, assinou com Hulkenberg ainda no primeiro semestre de 2024 para ajudar a capitanear o projeto de entrada da montadora alemã, com Hulk trocando a Haas pelo time de Hinwil para 2025.

A contratação de Bortoleto veio apenas no fim do ano passado, após o brasileiro confirmar o título da Fórmula 2 e depois de muitos nomes especulados para a vaga. E, desde o começo da parceria, os dois vêm demonstrando uma forte parceria fora das pistas.

Dentro das pistas, Hulk vem se destacando, e já soma 20 pontos conquistados, além da 11ª posição no Mundial, enquanto Gabriel ainda busca seus primeiros tentos em seu ano de estreia na principal categoria do automobilismo mundial. Mas, para o alemão, isso não o impede de ver um futuro brilhante para o brasileiro.

"Prevejo boas oportunidades e uma carreira longa e de sucesso", disse Hulk durante o dia de mídia pré-GP da Áustria. "Se ele continuar abordando as coisas da forma como faz agora, sua atitude, sua mentalidade, sua velocidade, tudo. O ritmo de aprendizagem também, então acho que ele terá bons momentos".

Hulk falou também sobre as expectativas para o GP da Áustria, após as atualizações apresentadas em Barcelona mostrarem uma clara melhora de performance para o carro da Sauber.

"Não estou confiante demais, mas não há nada aqui que sugira que não iremos bem. Temos algumas curvas de baixa velocidade, algumas de média, e outras de alta. Então acho que está tudo ok. Especialmente nas duas últimas provas, fiquei feliz e encorajado com o ritmo de corrida e o gerenciamento. Demos um bom passo adiante. No quali será apertado, pelo fato de a pista ser curta".

O alemão confirmou ainda que a Sauber terá uma atualização para este fim de semana, como já se especulava, mas minimizou o grau das novidades.

"Sim. é uma pequena atualização, uma mudança no assoalho, que sabemos ser uma parte poderosa e sensível do carro. Não acho que esteja direcionado especificamente para classificação ou corrida, mas sim para melhorar ainda mais a performance do carro, encontrar mais velocidade e melhor consistência".

