Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

Porsche Cup
Porsche Cup
Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

EXCLUSIVO F1 - Falha no crash test frontal e atraso no cronograma: os bastidores da ausência da Williams em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
EXCLUSIVO F1 - Falha no crash test frontal e atraso no cronograma: os bastidores da ausência da Williams em Barcelona

Briatore admite que Horner está negociando com acionista da Alpine para retorno a F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Alpine
Briatore admite que Horner está negociando com acionista da Alpine para retorno a F1

F1 - Chefe da Ferrari prega cautela: 'É muito cedo para expectativas'

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Ferrari
F1 - Chefe da Ferrari prega cautela: 'É muito cedo para expectativas'

ANÁLISE F1: O que ausência nos testes de Barcelona significa para 2026 da Williams

Fórmula 1
Fórmula 1
ANÁLISE F1: O que ausência nos testes de Barcelona significa para 2026 da Williams
Fórmula 1

Previsão do tempo para primeiros testes da F1 em Barcelona

Williams já confirmou que não estará presente em nenhum dos dias disponíveis por atraso no desenvolvimento carro

Redação Motorsport.com
Editado:
Add as a preferred source
Lando Norris, McLaren

Foto de: Peter Fox

A temporada da Fórmula 1 está prestes a começar e os carros já devem ir para a pista pela primeira vez em Barcelona, na Espanha, em uma semana de testes a portas fechadas. Esse período foi pedido pelas próprias equipes para que o novo regulamento seja colocado em análise antes de qualquer transmissão.

Leia também:

A Williams já confirmou que será uma das equipes que não fará essa viagem por estar atrasada no desenvolvimento de seu carro. A McLaren, por sua vez, assumiu que não irá colocar o carro na pista nos primeiros dias, enquanto a Red Bull, segundo informações do De Telegraaf, deve fazer seus testes já na segunda-feira.

O planejamento, é claro, precisa girar em torno da previsão do tempo, uma vez a Europa está em época de inverno - isso envolve muita chuva e neve. Os testes acontecem entre os dias 26 a 30 de janeiro, Circuito da Catalunha.

Vale lembrar que são cinco dias disponíveis, mas as equipes só podem escolher para usar três.

Não sabemos qual horário exato as equipes poderão entrar na pista - nem temos muitas informações de como essa semana irá funcionar, então a previsão do tempo será ampliada para cobrir manhã e tarde.

Charles Leclerc, Ferrari SF-26

Foto de: Federico Basile | AG Photo

Segunda-feira (26)

Na segunda-feira, a temperatura máxima é de 11°C, entre as 10h e 12h (horário local), com sol, mas nublado. Não há previsão de chuva em nenhum momento e a velocidade do vento pode alcançar 25km/h, mas há aviso de mudança brusca de temperatura ao longo de todo o dia.

Terça-feira (27)

A terça-feira é um dos dias com maior previsão de chuva, há 40% de chance de chover pelo menos 7.9mm durante a tarde. A temperatura máxima deve ser de 13°C, entre 12h e 16h (horário local) e a mínima de 6° (durante a noite). Os ventos devem variar entre 7km/h pela manhã a 34km/h no fim da tarde.

Quarta-feira (28)

Na quarta-feira, a temperatura cai para 10°C a máxima e 6°C a mínima, mas sem probabilidade de chuva. O céu deve ficar nublado durante todo o dia, mas com um pouco de sol.

Quinta-feira (29)

Na quinta-feira, a temperatura máxima deve subir para 16°C, com mínima de 6°C e também sem probabilidade de chuva. O dia deve seguir nublado e com aviso de possível mudança brusca de temperatura.

Sexta-feira (30)

Na sexta-feira, último dia que as equipes podem colocar os carros na pista, a máxima deve ser de 14°C e a mínima de 8°C, também sem probabilidade de chuva e com aviso de possível mudança brusca de temperatura.

Audi INCÓGNITA, Hamilton de ENGENHEIRO NOVO, Honda x Mercedes, MAX ZOA LAWSON e + BASTIDORES da RBR!

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Ferrari se manifesta sobre 'truque' de motores usado por Mercedes e Red Bull após reunião da FIA

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

Briatore admite que Horner está negociando com acionista da Alpine para retorno a F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Alpine
Briatore admite que Horner está negociando com acionista da Alpine para retorno a F1

NASCAR Brasil anuncia ‘Clash’ na abertura de campeonato para inaugurar era RiSE26

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
NASCAR Brasil anuncia ‘Clash’ na abertura de campeonato para inaugurar era RiSE26

Últimas notícias

F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona