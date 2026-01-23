Previsão do tempo para primeiros testes da F1 em Barcelona

A temporada da Fórmula 1 está prestes a começar e os carros já devem ir para a pista pela primeira vez em Barcelona, na Espanha, em uma semana de testes a portas fechadas. Esse período foi pedido pelas próprias equipes para que o novo regulamento seja colocado em análise antes de qualquer transmissão.

A Williams já confirmou que será uma das equipes que não fará essa viagem por estar atrasada no desenvolvimento de seu carro. A McLaren, por sua vez, assumiu que não irá colocar o carro na pista nos primeiros dias, enquanto a Red Bull, segundo informações do De Telegraaf, deve fazer seus testes já na segunda-feira.

O planejamento, é claro, precisa girar em torno da previsão do tempo, uma vez a Europa está em época de inverno - isso envolve muita chuva e neve. Os testes acontecem entre os dias 26 a 30 de janeiro, Circuito da Catalunha.

Vale lembrar que são cinco dias disponíveis, mas as equipes só podem escolher para usar três.

Não sabemos qual horário exato as equipes poderão entrar na pista - nem temos muitas informações de como essa semana irá funcionar, então a previsão do tempo será ampliada para cobrir manhã e tarde.

Segunda-feira (26)

Na segunda-feira, a temperatura máxima é de 11°C, entre as 10h e 12h (horário local), com sol, mas nublado. Não há previsão de chuva em nenhum momento e a velocidade do vento pode alcançar 25km/h, mas há aviso de mudança brusca de temperatura ao longo de todo o dia.

Terça-feira (27)

A terça-feira é um dos dias com maior previsão de chuva, há 40% de chance de chover pelo menos 7.9mm durante a tarde. A temperatura máxima deve ser de 13°C, entre 12h e 16h (horário local) e a mínima de 6° (durante a noite). Os ventos devem variar entre 7km/h pela manhã a 34km/h no fim da tarde.

Quarta-feira (28)

Na quarta-feira, a temperatura cai para 10°C a máxima e 6°C a mínima, mas sem probabilidade de chuva. O céu deve ficar nublado durante todo o dia, mas com um pouco de sol.

Quinta-feira (29)

Na quinta-feira, a temperatura máxima deve subir para 16°C, com mínima de 6°C e também sem probabilidade de chuva. O dia deve seguir nublado e com aviso de possível mudança brusca de temperatura.

Sexta-feira (30)

Na sexta-feira, último dia que as equipes podem colocar os carros na pista, a máxima deve ser de 14°C e a mínima de 8°C, também sem probabilidade de chuva e com aviso de possível mudança brusca de temperatura.

