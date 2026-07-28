O ano de 2026 é um marco importante para a história da Audi, que se aventura pela primeira vez na Fórmula 1 como uma equipe de fábrica, possivelmente o maior desafio esportivo na história da montadora alemã.

Após anos de desenvolvimento e preparação, a Audi fez sua estreia na "categoria rainha" do automobilismo mundial no início da temporada 2026, coincidindo com a introdução de um novo regulamento técnico.

A primeira apresentação ocorreu a portas fechadas, antes da Audi aparecer oficialmente pela primeira vez nos testes de pré-temporada e, posteriormente, na abertura do campeonato na Austrália.

Já no primeiro fim de semana, em Melbourne, a equipe conquistou seus primeiros pontos na F1, seguidos por outros marcos e recordes ao longo da temporada. A cronologia a seguir mostra as etapas mais importantes do projeto da Audi até o momento — desde o primeiro teste até os sucessos.

9 de janeiro de 2026: Os primeiros metros

A história da Audi na F1 começa com um shakedown fechado ao público em Barcelona. O R26 percorre seus primeiros quilômetros como o carro inaugural da Audi na “categoria rainha” do automobilismo. Apenas algumas informações vem à público.

26 de janeiro de 2026: O primeiro shakedown

Devido à extensão das mudanças no regulamento, a F1 introduz uma pré-temporada estendida, de 11 dias de duração. O primeiro contato do carro da Audi com as demais equipes do grid vem também em Barcelona, em um shakedown de cinco dias às portas fechadas, onde os tempos de volta não são oficialmente divulgados pela F1.

11 de fevereiro de 2026: Os primeiros testes oficiais

Com o início dos testes de pré-temporada no Bahrein, a Audi dá início à preparação imediata para a temporada. No total, a equipe acumula cerca de 3.800 quilômetros percorridos ao longo dos seis dias de testes e se posiciona de imediato no meio do pelotão.

6 de março de 2026: Começa o primeiro fim de semana de GP

No TL1 do GP da Austrália, a Audi participa pela primeira vez de um fim de semana oficial de Fórmula 1. Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg terminam a sessão nas nona e décima posições, entre 22 pilotos.

7 de março de 2026: A primeira ida ao Q3 e um top 10 no grid para a Audi

Já na primeira qualificação da história da equipe, a Audi consegue entrar no top 10: Bortoleto se classifica em décimo, enquanto Hulkenberg, em décimo primeiro, completa o excelente resultado da equipe estreante.

8 de março de 2026: A primeira pontuação na Fórmula 1

No GP da Austrália, a Audi aparece pela primeira vez no grid de largada de uma corrida de Fórmula 1. Bortoleto, em nono lugar, conquista logo de cara os primeiros pontos no Mundial para a equipe, enquanto Hulkenberg sequer consegue largar devido a um problema técnico

20 de março de 2026: O chefe se demite

A temporada de 2026 da F1 está apenas em seu segundo fim de semana quando o chefe de equipe da Audi, Jonathan Wheatley, anuncia de forma inesperada sua saída imediata. Wheatley deixa a Audi por vontade própria e por “motivos pessoais”. Não são divulgados mais detalhes e, inicialmente, Wheatley não é substituído de forma direta.

29 de março de 2026: Pela primeira vez, os dois carros cruzam a linha de chegada

Na terceira corrida da temporada, em Suzuka, a Audi consegue, pela primeira vez, levar os dois carros até a linha de chegada. Hulkenberg e Bortoleto terminam em 11º e 13º lugares, respectivamente, ficando assim fora da zona de pontuação.

24 de abril de 2026: Novo diretor de corrida

Allan McNish, piloto de longa data da Audi no mundo do endurance e ex-piloto de F1, é apresentado como o novo diretor de corrida da Audi. McNish assume parte das funções que até então eram desempenhadas por Wheatley como chefe — sem, no entanto, ser um sucessor direto. O cargo de chefe não será preenchido por outra pessoa.

5 de julho de 2026: Novo recorde

Em Silverstone, a Audi alcança seu melhor resultado na F1 até então: Bortoleto termina em oitavo lugar no GP da Grã-Bretanha.

19 de julho de 2026: Pontos pela primeira vez em duas corridas consecutivas

Apenas duas semanas depois, Bortoleto confirma o bom desempenho com mais um oitavo lugar, agora em Spa-Francorchamps. Com isso, a Audi consegue, pela primeira vez, somar pontos em dois GPs consecutivos.

26 de julho de 2026: Hulkenberg soma seus primeiros pontos

No GP da Hungria, a Audi alcança pela terceira vez consecutiva uma colocação entre os 10 primeiros na corrida. Desta vez, Hulkenberg contribui com mais pontos para o mundial ao terminar em nono lugar. A Audi sobe para a oitava posição no Mundial de Construtores.

Qual o PIOR piloto da MotoGP 2026 até aqui? Honda de fábrica: MOREIRA ou ALONSO? Tudo do MERCADO e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!