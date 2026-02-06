Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1

Conforme a temporada da Fórmula 1 vai tomando forma, a programação do Grupo Globo sobre a transmissão do esporte também. A próxima vez que os carros vão para a pista é para os testes de pré-temporada no Bahrein - que acontecerá em duas ocasiões diferentes.

As equipes terão mais seis dias para testarem seus carros no Sakhir - 11 a 13 de fevereiro e depois 18 a 20 de fevereiro. Cada dia terá no total oito horas de pista aberta para os carros e uma hora de intervalo entre as sessões.

O Bahrein está seis horas à frente do horário de Brasília, portanto, a pista ficará liberada a partir das 8 horas da manhã (Brasília), ou seja, às 14h no horário local. Dito isso, o dia acaba às 00h para as equipes e pilotos.

A Globo confirmou que iria transmitir as sessões ao vivo, porém, no meio do caminho, a FOM (Formula One Management) tomou a decisão de que os primeiros dias (11 a 13) terão imagens para o público apenas a partir do 12h (Brasília).

Vale lembrar que os testes, no Brasil, serão transmitidos oficialmente no Sportv 3, com narração de Bruno Fonseca e comentários de Christian Fittipaldi, Felipe Giaffone e Rafael Lopes. A escolha das imagens ao vivo não é feita pela emissora e sim pela própria categoria.

Agora ficou confirmado a programação da Globo, seguindo as diretrizes da FOM e F1:

11 a 13 de fevereiro

A transmissão no Sportv 3 começa às 11h45 (Brasília), com imagens ao vivo da pista a partir do 12h, cobrindo apenas a última hora do teste nos três dias.

18 a 20 de fevereiro

A segunda e última semana de testes deve ter transmissão das oito horas completas. No site da F1TV ainda não está claro como será a programação, mas a Globo terá apenas um programa para o segundo período - das 9h às 13h, como confirmou Rafael Lopes no X/Twitter.

Para a temporada, o canal aberto terá a transmissão de apenas 15 das 24 corridas ao vivo. Todas estarão disponíveis sob assinatura no Sportv 3.

