Fórmula 1

Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1

Primeiros três dias terão transmissão apenas da última hora por decisão da FOM (Formula One Management)

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Formula 1

Conforme a temporada da Fórmula 1 vai tomando forma, a programação do Grupo Globo sobre a transmissão do esporte também. A próxima vez que os carros vão para a pista é para os testes de pré-temporada no Bahrein - que acontecerá em duas ocasiões diferentes.

Leia também:

As equipes terão mais seis dias para testarem seus carros no Sakhir - 11 a 13 de fevereiro e depois 18 a 20 de fevereiro. Cada dia terá no total oito horas de pista aberta para os carros e uma hora de intervalo entre as sessões.

O Bahrein está seis horas à frente do horário de Brasília, portanto, a pista ficará liberada a partir das 8 horas da manhã (Brasília), ou seja, às 14h no horário local. Dito isso, o dia acaba às 00h para as equipes e pilotos.

A Globo confirmou que iria transmitir as sessões ao vivo, porém, no meio do caminho, a FOM (Formula One Management) tomou a decisão de que os primeiros dias (11 a 13) terão imagens para o público apenas a partir do 12h (Brasília).

Vale lembrar que os testes, no Brasil, serão transmitidos oficialmente no Sportv 3, com narração de Bruno Fonseca e comentários de Christian Fittipaldi, Felipe Giaffone e Rafael Lopes. A escolha das imagens ao vivo não é feita pela emissora e sim pela própria categoria.

Agora ficou confirmado a programação da Globo, seguindo as diretrizes da FOM e F1:

11 a 13 de fevereiro

A transmissão no Sportv 3 começa às 11h45 (Brasília), com imagens ao vivo da pista a partir do 12h, cobrindo apenas a última hora do teste nos três dias.

18 a 20 de fevereiro

A segunda e última semana de testes deve ter transmissão das oito horas completas. No site da F1TV ainda não está claro como será a programação, mas a Globo terá apenas um programa para o segundo período - das 9h às 13h, como confirmou Rafael Lopes no X/Twitter.

Para a temporada, o canal aberto terá a transmissão de apenas 15 das 24 corridas ao vivo. Todas estarão disponíveis sob assinatura no Sportv 3.

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

