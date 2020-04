Ricardo Divila, de 74 anos, está internado em estado grave em um hospital na França, onde vive atualmente. O engenheiro teve um acidente vascular cerebral há cerca de um mês, e vinha se recuperando bem. As causas da volta de Divila ao hospital não foram divulgadas.

Divila é considerado um dos gigantes do automobilismo brasileiro, se destacando como diretor técnico do Copersucar, no comando da primeira equipe brasileira na F1, no projeto com os irmãos Wilson e Emerson Fittipaldi.

A equipe esteve na F1 de 1975 a 1982, tendo como pilotos, além dos Fittipaldi, Ingo Hoffmann, Alex Dias Ribeiro, Chico Serra, Keke Rosberg e o italiano Arturo Merzario.

Formado em engenharia aeronáutica pela FEI (Faculdade de Engenharia Industrial), Divila também trabalhou nas equipes Ligier, Life e Fondmetal na principal categoria do automobilismo mundial.

Confira imagens do Copersucar em ação na F1

Galeria Lista Emerson Fittipaldi, Copersucar FD04 Ford 1 / 14 Foto de: LAT Images Ingo Hoffman, Copersucar-Fittipald 2 / 14 Foto de: LAT Images Wilson Fittipaldi Jr., Copersucar FD02 Ford 3 / 14 Foto de: LAT Images Emerson Fittipaldi, Copersucar FD04 Ford 4 / 14 Foto de: LAT Images Ingo Hoffmann, Copersucar Fittipaldi FD04 Ford 5 / 14 Foto de: LAT Images Wilson Fittipaldi Jr., Copersucar Fittipaldi FD01-Ford 6 / 14 Foto de: LAT Images Wilson Fittipaldi Jr., Copersucar Fittipaldi FD01-Ford 7 / 14 Foto de: LAT Images Wilson Fittipaldi, Copersucar FD03 8 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images Wilson Fittipaldi, Copersucar FD02 9 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images Wilson Fittipaldi, Copersucar FD02 10 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images Wilson Fittipaldi, Copersucar FD01 11 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images The Copersucar Fittipaldi transporter in the paddock 12 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images The Copersucar Fittipaldi paddock area 13 / 14 Foto de: Jean-Philippe Legrand Carro de F1 retrô - Copersucar 1979 14 / 14 Foto de: Camille De Bastiani

