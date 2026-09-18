Mark Walter, proprietário da TWG, principal acionista da equipe de Fórmula 1 da Cadillac, tornou-se oficialmente alvo de uma ação coletiva nos Estados Unidos envolvendo um suposto desvio de fundos de suas seguradoras, enquanto está em andamento uma investigação paralela sobre uma possível fraude financeira.

A ação coletiva foi movida no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Flórida, e os advogados alegam que Walter utilizou suas empresas — a TWG Global, juntamente com a Delaware Life Insurance e a Group 1001 — para executar um esquema com o objetivo de ocultar investigações federais e desviar bilhões de dólares dos fundos dos segurados.

A ação alega que as seguradoras afiliadas a Walter utilizaram dinheiro de segurados de apólices de renda fixa (annuity policyholders) para financiar uma rede de negócios mais ampla.

Essa rede permitiu que o magnata adquirisse participações em franquias esportivas como o Los Angeles Dodgers e o Los Angeles Lakers, antes de expandir para o automobilismo por meio da TWG Motorsport (uma divisão da TWG Global), adquirindo a Andretti Global e firmando parceria com a General Motors para lançar a equipe Cadillac F1.

Veículos de imprensa relataram que, em vez de manter investimentos de baixo risco, as seguradoras canalizaram aproximadamente 42% de seus ativos — cerca de 17 bilhões de dólares, ou cerca de R$ 87,5 bilhões — para a rede privada de interesses comerciais de Walter.

A ação judicial foi movida por Ira Rosner, de 67 anos, residente na Flórida, representado pelo escritório de advocacia Robbins Geller Rudman & Dowd, que alega que as seguradoras ocultaram intencionalmente informações financeiras essenciais.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

O USA Today informou ter recebido uma resposta de um porta-voz da Group 1001 Insurance, que reconheceu estar ciente da ação judicial, mas enfatizou: “Nenhum tribunal decidiu que a Group 1001 Insurance ou a Delaware Life Insurance Company agiram de forma incorreta, e pretendemos defender o caso vigorosamente, em consonância com nosso longo histórico de atender aos segurados com integridade".

A TWG Global desempenha um papel vital na estrutura organizacional da Cadillac F1, atuando tanto como parceira investidora quanto como entidade operacional da equipe.

Embora a ação civil não interrompa diretamente as operações nas pistas e nenhuma acusação criminal tenha sido apresentada contra os executivos, a controvérsia levanta questões sobre o futuro dos investimentos esportivos de Walter.

O empresário concordou recentemente em vender suas participações tanto no Lakers quanto no Chelsea, da Premier League — neste último caso, uma participação combinada de 25% com Todd Boehly, pela qual a dupla recebeu quase 1 bilhão de dólares (ou cerca de R$ 5 bilhões) da empresa de private equity Clearlake.

Ainda em agosto, em meio a uma crescente polêmica sobre as práticas comerciais de Walter, a empresa controladora da equipe assumiu uma postura firme quanto ao futuro da Cadillac F1, emitindo um comunicado para negar quaisquer planos de se desfazer de seus ativos no Campeonato Mundial.

“A TWG não está considerando a venda da equipe Cadillac nem de qualquer outra parte da TWG Motorsport”, afirmou a empresa categoricamente durante o GP da Holanda.

MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA

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