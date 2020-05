Prost, Piquet, Mansell e Schumi: os maiores rivais de Senna na F1

O talento nato de um piloto nunca é explorado o bastante se não for confrontado com rivais do mesmo nível. Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1, teve grandes embates em toda a sua carreira na maior categoria do automobilismo mundial, de 1984 a 1994.

Nomes como Alain Prost, Nelson Piquet e Michael Schumacher estiveram por muito tempo na cabeça do piloto brasileiro que sempre tentou, muitas vezes com sucesso, derrotá-los. Confira na galeria abaixo os principais rivais de Senna e seu respectivos pontos altos:

Galeria Lista Alain Prost 1 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Faíscas entre Senna e Prost foram vistas na pista já no ano de estreia do brasileiro, em 1984, no GP de Mônaco, quando o então piloto da Toleman dava show debaixo de chuva no Principado. Na 32ª volta, de Senna ultrapassou Prost para a liderança, mas a corrida foi interrompida com a bandeira vermelha e acabou valendo o giro anterior, dando o triunfo ao francês. Alain Prost 2 / 16 Foto de: LAT Images Em 1989, como companheiros de equipe na McLaren, o ponto alto da rivalidade veio no Japão, quando ambos bateram, Senna voltou, venceu a prova, mas acabou desclassificado, o que deu o título ao francês. Alain Prost 3 / 16 Foto de: Ercole Colombo No ano seguinte, o troco. Já com Prost na Ferrari, os dois se chocaram novamente, mas quem levou a vantagem foi Senna. Alain Prost 4 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Na última vitória de Senna na F1, a Austrália em 1993, ambos se cumprimentaram no pódio e, apesar de tudo o que houve entre dois dos gigantes da F1, Prost esteve no Brasil para homenagear Senna em seu funeral. Nelson Piquet 5 / 16 Foto de: LAT Images Os dois tricampeões mundiais nunca chegaram a disputar um título, mas o jogo de palavras entre os eles via imprensa deixava claro que aquilo se tratava de uma grande rivalidade. Nelson Piquet 6 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Um dos pontos altos foi a disputa no GP da Hungria de 1986, com a famosa ultrapassagem Piquet (na Williams) sobre Senna (na Lotus). Recentemente, em entrevista à jornalista mariana Becker, Piquet deu o tom de como era o clima entre eles quando recordou a ultrapassagem. Nelson Piquet 7 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images "Eu estava liderando, fiz o pit stop, fiquei para trás e fui chegando nele [Senna]. Meu carro era mais controlado, naquela época eu estava com a suspensão ativa. E aí eu cheguei atrás dele, fui passar ele pela direita, e ele me espremeu na parte suja da pista". Nelson Piquet 8 / 16 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch "Aí o carro ficou com o pneu ficou muito sujo e eu escorreguei. Mas eu já vinha determinado a passar e se ele me espremesse eu ia jogar ele na arquibancada. Eu já estava com o estopim aceso. Aí quando eu vim, ele saiu para a direita e eu pensei: ‘Vou passar pela parte limpa’." Nelson Piquet 9 / 16 Foto de: LAT Images "Passei pela parte limpa e aí deu para frear lá dentro, controlar e fazer a corrida normal e vencer a corrida. Mas se ele deixasse eu passar pela direita e chegasse de novo, aí ele ia pra arquibancada", completou Piquet. Nigel Mansell 10 / 16 Foto de: LAT Images Fora da pista, Senna e o “Leão” Nigel Mansell não tiveram problemas, mas a rivalidade era nas acirradas disputas nos campeonatos de 1991 e 1992, com o brasileiro na McLaren e o inglês na Williams. Nigel Mansell 11 / 16 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Uma das imagens mais impressionantes entre os dois foi a disputa roda com roda no GP da Espanha de 1991, em uma manobra que Mansell superava Senna pela segunda posição da prova. Nigel Mansell 12 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Mas no final, aquela temporada dava o tri a Senna, com Mansell levando a melhor no ano seguinte em um carro considerado um dos mais perfeitos da F1. Michael Schumacher 13 / 16 Foto de: LAT Images No início dos anos 1990, quando Senna já era um astro consolidado da F1, nascia outra lenda do esporte, Michael Schumacher. Mas o relacionamento entre os dois não era dos mais amigáveis. Michael Schumacher 14 / 16 Foto de: LAT Images Uma das histórias é que Senna e Schumacher chegaram às vias de fato. Em entrevista ao Motorsport.com, Rubens Barrichello disse que acredita que a briga realmente aconteceu. Michael Schumacher 15 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images “Acho que aconteceu mesmo, porque tem foto do momento em que duas pessoas estão se olhando, meio de perto e que existe um sentimento de incompatibilidade do momento.” Michael Schumacher 16 / 16 Foto de: LAT Images Na pista, no ano em que morreu, Senna já havia sido superado por Schumacher nas duas primeiras corridas de 1994 e conquistou o título mais tarde, o primeiro dos sete que acumula na F1.

VÍDEO: Ayrton Senna: 60 fatos e feitos do tricampeão mundial de F1

PODCAST: Senna é o maior esportista brasileiro após a era Pelé?