Alain Prost, quatro vezes campeão de Fórmula 1, revelou o papel que desempenhou no começo da carreira de Oscar Piastri, e que está apoiando o piloto australiano no campeonato de 2025.

O francês, que foi diretor não executivo da Alpine, disse ao site Karun Chandhok, durante uma aparição na prestigiosa varanda da Goodwood House, que ele incentivou a Renault a contratar Piastri para a Alpine Academy.

"Conheço Oscar muito melhor porque fui eu quem pressionou a Renault para trazê-lo para a academia há muito tempo", explicou Prost. "Eles não queriam. Eu o vi pilotando na Fórmula 3 ou 4, e depois na Fórmula 2".

Piastri, que atualmente lidera o campeonato de pilotos com oito pontos de vantagem sobre o companheiro de equipe na McLaren, Lando Norris, entrou para a Alpine Academy em 2020. Depois de dois anos, o australiano assinou contrato com a McLaren em 2023, após uma disputa contratual com a equipe francesa, que ficou conhecida por uma agora famosa postagem nas redes sociais.

O piloto de 70 anos viu um pouco de si mesmo em Piastri: "Gosto da maneira como ele se comporta, sabe, um pouco como eu - pensando em quando fazer a manobra certa para ultrapassar e sendo um pouco mais esperto", continuou.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Eu gosto dele. Você nunca sabe o que vai acontecer, mas esse tipo de piloto, normalmente, pode progredir. Com alguns, se for apenas a habilidade de pilotar, às vezes ficam em um patamar. Mas eu não conheço muito o Lando e, sinceramente, para esse tipo de campeonato, o melhor deve vencer e ponto final", disse o tetracampeão.

Com 12 corridas concluídas, o campeonato continua a esquentar entre os pilotos da McLaren. Embora a dupla tenha colidido no Canadá, o que resultou na retirada de Norris da corrida, o CEO do time de Woking, Zak Brown, está ansioso para continuar a deixá-los correr.

"São as mesmas regras", explicou ele à mídia em Silverstone. "Corram contra o outro, façam uma corrida limpa e tentem conseguir o máximo de pontos para a equipe. Depois, cabe a eles decidir quem está na frente de quem."

"Acho que o relacionamento que eles têm é fantástico. Dedicamos muito tempo e esforço para formar nossa equipe, ter química dentro dela, e isso começa com os pilotos. Você viu como eles lidaram com o Canadá, como se comportaram, e não vejo razão para que não possam travar uma grande batalha até o fim", continuou Brown.

"Que vença o melhor e tenho certeza de que eles vão se cumprimentar e dar os parabéns um ao outro. Obviamente, ambos querem vencer, mas não vejo razão para que, conhecendo as personalidades e a maneira como correm, não possam continuar sendo ótimos companheiros de equipe", finalizou o chefe da McLaren.

HULK brilha: SAUBER SURPRESA do ano? E Bortoleto? PIASTRI TREMEU vs LANDO? Hamilton e + | Ivan Bruno

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #342:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!