Na semana passada, a Renault oficializou a volta de Fernando Alonso à Fórmula 1 por pelo menos duas temporadas, sendo a terceira passagem do bicampeão pela equipe onde teve seus melhores momentos no mundial. Mas o tetracampeão Alain Prost, diretor da equipe, admite que houve uma preocupação inicial com a volta do espanhol.

A escolha da montadora não deixou de repercutir pelo esporte. Apesar de Alonso completar 40 anos na próxima temporada, sua vinda foi justificada diversas vezes pelo chefe da Renault, Cyril Abiteboul, que destacou a forte motivação demonstrada pelo piloto.

O tetracampeão de F1 e atual diretor não-executivo da equipe, Alain Prost, confirmou que a Renault estudou três perfis possíveis para a vaga deixada por Daniel Ricciardo, e afirmou que a motivação de Alonso fez a balança pesar a seu favor.

"Fernando foi um dos três pilotos na qual conversamos, junto com Sebastian [Vettel] e Valtteri [Bottas]", disse Prost à agência Reuters. "Mas Valtteri está na Mercedes, é difícil para ele sair de lá agora".

"Não sabíamos exatamente qual era a motivação de Sebastian... mas Fernando sempre deixou clara sua intenção de voltar à equipe. Mesmo no ano passado, em Abu Dhabi, tivemos uma longa discussão com ele".

Prost também reconhece que a questão dos relacionamentos de Alonso também foi estudada. E o tetracampeão não nega ter duvidado do espanhol, devido ao seu passado na Ferrari e na McLaren, mas que teve suas dúvidas resolvidas após conversas com o piloto.

"O que aconteceu com Fernando, e em equipes diferentes, foi o meu maior problema. Eu falei com ele sobre isso várias vezes. Eu realmente confio nele para que traga uma filosofia diferente".

"Na minha opinião, os dois anos que ele passou fora da Fórmula 1 podem não ter sido ruins, ajudando a criar um sentimento diferente, uma visão diferente. Ele sabe o que vai ter em termos de desempenho do carro".

"Ele sabe que 2021 será um pouco difícil. Ele está preparado para isso... eu realmente acredito que será muito diferente do que as pessoas imaginam".

