Protesto da Red Bull no GP do Canadá pode provocar reforma na F1

A decisão da Red Bull de recorrer do resultado do GP do Canadá de Fórmula 1 atraiu críticas generalizadas, com o chefe da Mercedes, Toto Wolff, classificando-a como "mesquinha" e "embaraçosa". O atraso que se seguiu na confirmação do resultado da corrida provocou reações negativas tanto dos fãs quanto da mídia.

Foram necessárias mais de cinco horas e meia para que a vitória de George Russell fosse oficialmente confirmada pela FIA, depois que ele foi inocentado de qualquer irregularidade pelos comissários. Nesse momento, Max Verstappen já havia deixado o espaço aéreo canadense, optando por não esperar para ver se herdaria a vitória do britânico.

O protesto da Red Bull se concentrou em alegações de que Russell havia pilotado "erraticamente" atrás do safety car e que a freada brusca representava um "comportamento antidesportivo". Os dois argumentos foram rejeitados pelos comissários. No entanto, o atraso na tomada de decisão foi o principal problema e também levanta questões sobre o processo de protesto contra o resultado de uma corrida.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Wolff criticou o momento do protesto, dizendo à Sky Sports na estreia em Nova York do filme F1: "Foi duas horas antes de a [Red Bull] iniciar o protesto, então isso foi obra deles. É tão mesquinho e tão pequeno. Eles inventam algumas cláusulas estranhas - o que eles chamam de cláusulas. Acho que a FIA precisa dar uma olhada nisso, porque era tão absurdo que foi rejeitado".

Sem surpresa, o chefe da Red Bull, Christian Horner, defendeu o protesto. Falando ao mesmo meio de comunicação, disse: "É um direito da equipe fazer isso. Você tem a capacidade de apresentar o protesto aos comissários e foi isso que escolhemos fazer. Absolutamente sem arrependimentos".

Quem é o culpado?

As equipes têm o direito de protestar contra o resultado de uma corrida se acreditarem que um regulamento esportivo foi violado ou que os comissários não encontraram novas provas. Horner revelou que a apelação custou 2.000 euros (R$12.660,00) e admitiu que ficou surpreso com o fato de Russell não ter sido flagrado pelos comissários de bordo inicialmente.

Esse também não foi o primeiro protesto da Red Bull na temporada. Durante o GP de Miami, em maio, Russell - que mais uma vez terminou à frente de Verstappen - foi acusado de não reduzir a velocidade sob bandeira amarela. A Red Bull estava defendendo um ponto de vista e achava que Russell não havia diminuído a velocidade o suficiente, com Horner dizendo que eles estavam simplesmente buscando clareza nos regulamentos. Essa alegação também foi rejeitada.

Christian Horner, Red Bull Racing Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Embora não haja nenhuma sugestão de que a Red Bull esteja deliberadamente mirando Russell, que teve uma série de trocas tensas com Verstappen nos últimos anos, os repetidos protestos levantam questões sobre o atual processo de apelação em geral.

O custo de 2.000 euros para apresentar um protesto não é um impedimento, caso uma equipe deseje fazer uma observação ou buscar esclarecimentos sobre um regulamento. Afinal de contas, existem outros mecanismos para que isso seja feito sem atrasar o resultado de uma corrida.

Mas se essa taxa fosse aumentada e contada para o limite de custo, isso poderia desencorajar as equipes a apresentarem recursos especulativos sem evidências sólidas. Um ônus financeiro mais alto provavelmente garantiria que apenas protestos bem fundamentados fossem apresentados, potencialmente acelerando o processo para os comissários e evitando atrasos desnecessários.

Um problema de recursos

No caso do Canadá, a situação foi ainda mais complicada pelo grande volume de investigações pós-corrida. De acordo com as regras, os incidentes são analisados na ordem em que são relatados. O protesto da Red Bull, apresentado duas horas após a bandeira quadriculada, foi colocado em último lugar na fila.

Esteban Ocon, Haas F1 Team, Carlos Sainz, Williams, Gabriel Bortoleto, Sauber Foto de: James Sutton / Motorsport Images via Getty Images

Antes de chegar ao caso de Russell, os comissários tiveram que examinar os incidentes envolvendo Olliver Bearman, Lando Norris e Esteban Ocon - seguidos por sete supostas infrações separadas do procedimento do safety car.

Foi uma experiência frustrante para todos. Os torcedores que estavam no circuito saíram sem saber o que estava acontecendo, enquanto muitos na Europa foram dormir sem saber quem realmente havia vencido a corrida. Não foi uma boa imagem para um esporte que está tentando aumentar o apelo em todo o mundo.

Talvez haja espaço para a delegação de comissários, o que significa que o Centro de Operações Remotas em Genebra poderia analisar as infrações menores usando toda a tecnologia que está à disposição. Isso liberaria os comissários de pista para supervisionarem o protesto da Red Bull e, em última análise, resultaria em uma tomada de decisão mais rápida.

Outra possibilidade seria aumentar o número de fiscais, algo em que a FIA já está trabalhando. É interessante notar que, no Canadá, os fiscais da corrida tiveram mais recursos à disposição, pois a FIA tinha quatro fiscais julgando a corrida, em vez dos três habituais. O aumento do número de comissários está sendo testado em seis corridas este ano, inclusive em Singapura e no Brasil no final desta temporada.

Seja qual for a solução, é importante que o longo atraso na confirmação do resultado da corrida seja tratado com urgência, pois seria ruim para todos se isso se tornasse comum.

