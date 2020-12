Neste sábado, a Fórmula 1 conheceu o grid de largada para o GP de Abu Dhabi, etapa que fecha a temporada 2020. E depois de um terceiro treino livre dominado pela Red Bull, a Mercedes parecia a caminho de mais uma pole, mas Max Verstappen voou na última volta rápida e fez sua primeira pole no ano.

O Q4 deste sábado debate o treino classificatório e projeta a corrida do domingo, com a participação dos jornalistas Lipe Paíga, do InsideCars e Bruno Tarulli, do site argentino Campeones.

Todas as notícias sobre o GP de Abu Dhabi de F1 você acompanha no Motorsport.com e em nosso canal no YouTube.

Assista o Q4 ao vivo:

